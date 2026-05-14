Lãnh đạo TP.Huế yêu cầu thường xuyên giám sát chất lượng công trình xóa nhà tạm

Ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Mạnh đã đi kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã A Lưới 2.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã khảo sát thực tế nhiều hộ dân thuộc diện được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã.

Theo báo cáo của UBND xã A Lưới 2, hiện địa phương có 67 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Qua rà soát, có 30 hộ gặp khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ, gồm 10 hộ xây mới và 20 hộ sửa chữa nhà, với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng.

Thời gian qua, địa phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách, ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

UBND xã A Lưới 2 cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động thêm nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm việc triển khai công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của địa phương trong triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

TP.Huế là địa phương từng chịu nhiều mất mát do chiến tranh để lại, trong đó hậu quả chất độc hóa học vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến nhiều thế hệ, đặc biệt tại khu vực A Lưới và sân bay A So.

Hiện vẫn còn nhiều gia đình là con đẻ người hoạt động kháng chiến phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, thiếu an toàn. Việc triển khai chương trình không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua TP.Huế đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Qua rà soát, thẩm định, UBND TP.Huế đã phê duyệt danh sách 83 hộ cần được hỗ trợ, với tổng kinh phí 3,69 tỷ đồng. Trong đó, có 40 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở và 43 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà.

