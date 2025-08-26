Thái Nguyên hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Ngay sau khi thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính, Thái Nguyên xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể, giao trách nhiệm rõ ràng cho từng địa phương, ngành chức năng.

Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh ngay sau khi sáp nhập. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Theo đề án phê duyệt, tỉnh Thái Nguyên mới có tổng số 6.953 hộ (trong đó, tỉnh Thái Nguyên trước sáp nhập là 1.974 hộ, tỉnh Bắc Kạn trước sáp nhập là 4.979 hộ) thuộc đối tượng được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ.

Tại Thái Nguyên (trước sáp nhập) đã có 1.974 hộ hoàn tất việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Trong đó, có 136 hộ là người có công, thân nhân liệt sĩ. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 200 tỷ đồng.

Tại Bắc Kạn (trước sáp nhập) có 4.979 hộ được đưa vào kế hoạch hỗ trợ năm 2025, với tổng kinh phí hơn 274 tỷ đồng. Tính đến trước ngày 1/7/2025, đã khởi công và hoàn thành được 3.907/4.979 hộ, đạt 78% kế hoạch, còn 1.072 hộ chưa khởi công. Tính đến ngày 5/8/2025 đã triển khai khởi công xây dựng 4.979/4.979 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự chung tay góp sức của nhân dân, chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành trước tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (trước ngày 31/8/2025).

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát được đánh giá là một trong những bước tiến quan trọng trong chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên. Song song với đó, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm để người dân có thu nhập ổn định, tránh tái nghèo.

Sau khi hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Thái Nguyên đặt ra nhiệm vụ tiếp theo là nâng cao chất lượng nhà ở nông thôn, phấn đấu để mọi hộ dân đều có nơi ở không chỉ an toàn, kiên cố mà còn đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển mới. Tỉnh cũng tiếp tục khuyến khích các mô hình huy động nguồn lực cộng đồng, xã hội hóa để mở rộng kết quả đạt được.

Với những kết quả rõ nét, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Thái Nguyên không chỉ mang lại ý nghĩa thiết thực về mặt an sinh xã hội, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân.