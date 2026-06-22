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Tham quan mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn 4F Quế Lâm, hướng đi mới cho bà con nông dân Hà Tĩnh

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Lê Tập
22/06/2026 10:14 GMT +7
Nhằm học tập kinh nghiệm, tiếp cận các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững, xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức đoàn tham quan thực tế tại Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm của Tập đoàn Quế Lâm tại Huế.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên, Ban cán sự thôn Hưng Tân (xã Cẩm Hưng), thôn Thiên Nộ (xã Cẩm Xuyên) cùng các hộ dân thuộc vùng triển khai Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại địa phương.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được sản xuất theo quy trình thân thiện môi trường, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hay chất bảo quản, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Dự án do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng triển khai, được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh trong phát triển nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững.

Đại diện Ban cán sự thôn Hưng Tân, xã Cẩm Hưng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Chuyến tham quan giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, từ đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai dự án tại địa phương.

Đoàn tham quan, học tập mô hình nông nghiệp hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm tại Huế, hướng tới liên kết triển khai, phát triển nông nghiệp địa phương theo hướng hữu cơ.

Đoàn đã được đại diện doanh nghiệp giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển và vận hành mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn 4F Quế Lâm.

Mô hình được xây dựng theo chuỗi khép kín từ sản xuất-chế biến-tiêu thụ, với phương châm gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững.

Xử lý triệt để mùi hôi chuồng trại, biến chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ chất lượng cao, thân thiện môi trường.

Đoàn cũng trực tiếp tham quan các khu vực chăn nuôi, trồng trọt, hệ thống xử lý phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất.

Qua đó, các đại biểu và người dân có cơ hội quan sát thực tế cách vận hành mô hình, từ xử lý chất thải đến tái sử dụng làm phân bón hữu cơ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên trong đoàn đã tích cực trao đổi, chia sẻ những băn khoăn liên quan đến quá trình triển khai dự án tại xã Cẩm Xuyên.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam.

Những vấn đề này đã được ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm - Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam trực tiếp giải đáp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng và vận hành mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn.

Thông qua chuyến tham quan thực tế, các đại biểu và bà con nhân dân đã có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương.

Mô hình nông nghiệp tuần hoàn sinh thái khép kín được vận hành theo tiêu chuẩn 4F (Farm – Food – Feed – Fertilizer).

Đây cũng là dịp quan trọng giúp người dân tiếp cận mô hình sản xuất tiên tiến, nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp xanh, sạch, hiệu quả.

Chuyến tham quan không chỉ mang ý nghĩa học tập kinh nghiệm mà còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Cẩm Xuyên, từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu thị trường trong giai đoạn mới.

Đoàn làm việc với đại diện Tập đoàn Quế Lâm về mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn.

Lãnh đạo xã Cẩm Xuyên cho biết: Việc tổ chức tham quan thực tế giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích lâu dài của mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

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