Thị trường cà phê giảm bớt lo ngại rủi ro, giá đi ngang

Lạm phát tại nhiều quốc gia có dấu hiệu cải thiện, hứa hẹn các ngân hàng trung ương sẽ nhẹ tay tại các phiên họp chính sách sắp tới giúp thị trường cà phê giảm bớt lo ngại rủi ro. Giá cà phê hôm nay (3/4) tại thị trường trong nước đi ngang trên diện rộng. Trong đó, 48.600 đồng/kg là mức giao dịch cao nhất...

Giá cà phê hôm nay 3/4: Lặng sóng đầu tuần

Theo ghi nhận sáng nay, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2023 được ghi nhận tại mức 2.206 USD/tấn sau khi giảm 0,45% (tương đương 10 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2023 tại New York đạt mức 170,5 US cent/pound sau khi tăng 0,41% (tương đương 0,7 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc sáng nay (giờ Việt Nam).

Trước đó, tính chung cả tuần qua, thị trường London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng tất cả 17 USD, tức tăng 0,78 %, lên 2.206 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng tất cả 8 USD, tức tăng 0,17 %, lên 2.173 USD/tấn, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trái lại, thị trường New York có 3 phiên giảm và 3 phiên tăng. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm tất cả 8,75 cent, tức giảm 4,88 %, xuống 170,50 cent/lb, và kỳ hạn giao tháng 7 giảm tất cả 8,60 cent, tức giảm 4,82 %, còn 169,70 cent/lb, các mức giảm khá. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 03/04/2023 lúc 13:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay đi ngang, dao động trong khung 48.200 - 48.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay đi ngang, dao động trong khung 48.200 - 48.600 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 48.200 đồng/kg. Kế đến là Đắk Nông với 48.400 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê tại hai tỉnh Gia Lai là 48.500 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở cùng mức 48.600 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Báo cáo tồn kho trên cả hai sàn vẫn chưa có sự cải thiện nào đáng kể đã hỗ trợ duy trì thị trường giá thấp kéo dài. Tuy nhiên, đồng Reais mạnh trở lại đã thúc đẩy người Brazil thể hiện sự kháng giá trong khi họ lại gia tăng tình trạng bán khống hợp đồng Arabica kỳ hạn. Trái lại, lo ngại về nguồn cung đã khiến đầu cơ sàn London gia tăng mua khống Robusta kỳ hạn khi thị trường xới lại báo cáo của Volcafe nhận định toàn cầu sẽ thiếu hụt 5,6 triệu bao trong niên vụ 2022/2023, trong khi dự báo nguồn cung Việt Nam chỉ thiếu hụt mang tính cục bộ và dự kiến xuất khẩu trong tháng 3 sẽ không giảm.

Tính đến thứ sáu ngày 31/03, tồn kho cà phê Robusta do ICE – London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm 920 tấn, tức giảm 1,21 % so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 75380 tấn (tương đương 1.256.333 bao, bao 60 kg), vẫn đứng ở mức thấp 3,5 tháng.

Theo chuyên gia phân tích, điều đáng lo ngại cho giá Robusta tuần này là lượng hợp đồng mua khống tăng gần 7 ngàn. Con số này là quá nhiều trong bối cảnh cả Brazil và Indonesia sắp bước vào vụ thu hoạch.



Việc thu hoạch cà phê niên vụ mới tại Brazil với triển vọng nguồn cung nới lỏng hơn 2 năm trước đó tạo nên tâm lý tích cực trên thị trường, từ đó thúc đẩy nhu cầu bán hàng của nông dân, bất chấp việc tỷ giá USD/Brazil real giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi đồng Reais mạnh lên.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 3/2023 của Việt Nam tăng 9,24% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 230.000 tấn, đưa xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu niên vụ hiện tại 2022/23 lên đạt xấp xỉ 977.913 tấn, tăng 2,12% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Nhưng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2022-2023 được dự báo giảm 1,5 triệu bao, xuống còn 24,5 triệu bao do nguồn cung thấp hơn. Cùng chung nhận định, VICOFA cho rằng lượng cà phê xuất khẩu trong niên vụ 2022 - 2023 dự kiến giảm mạnh so với niên vụ trước do hàng tồn kho từ vụ 2021 - 2022 sang ước tính không đánh kể.

Trong khi đó, sản lượng niên vụ cà phê năm nay cũng được dự báo giảm. Theo VICOFA, sản lượng niên vụ 2022 - 2023 dự kiến giảm khoảng 10 - 15% so với niên vụ 2021 - 2022 xuống khoảng 1,47 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diện tích trồng cà phê có xu hướng giảm do người dân chuyển sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn như sầu riêng, bơ, hoặc trồng xen canh trong vườn.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng với tình hình như hiện tại Cục dự trữ liên bang Mỹ có thể “chậm lại” trong việc tăng lãi suất trong kỳ họp tháng tới và có thể sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất so với dự kiến. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra sẽ kéo theo quan ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Dù vậy, việc báo cáo về tồn kho cà phê sụt giảm trước mắt sẽ vẫn kỳ vọng giúp giao dịch cà phê đi ngang hoặc tăng nhẹ trong ngắn hạn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ngành cà phê Việt Nam hiện còn nhiều thách thức như sự cân đối trong cán cân cung cầu, đặc biệt là tiêu thụ nội địa.

Cà phê Việt Nam chủ yếu xuất khẩu ở dạng thô chưa qua chế biến nên giá trị gia tăng chưa cao. Đây vẫn là khó khăn lớn của ngành.

Để tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng, danh tiếng chất lượng, Việt Nam cần khai thác phân khúc cà phê đặc sản, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu.

Ngoài ra, các quy định mới chặt chẽ của các nước nhập khẩu vừa là áp lực, nhưng cũng vừa là động lực cho ngành nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như thúc đẩy việc kinh doanh quản lý hiệu quả hơn.