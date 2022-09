Thị trường lợn hơi cả nước chìm trong sắc đỏ, giá còn tiếp tục giảm?

Giá lợn hơi hôm nay 12/9 giảm tại nhiều địa phương và chỉ còn dao động trong khoảng từ 58.000 - 68.000 đồng/kg.

Thị trường giá lợn hơi đã liên tục ghi nhận sự giảm dần. Tính đến chiều nay, giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục giảm từ 1.000-2.000 đồng/kg. Mức giá lợn hơi ở miền Bắc dao động từ 65.000-68.000 đồng/kg. 3 miền còn lại cũng dao động trong khoảng 58.000-65.000 đồng/kg. Giá lợn hơi cả nước chìm trong sắc đỏ, dự kiến thị trường sẽ còn tiếp tục giảm nhẹ.

Hôm nay giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam đã giảm 1.000 đồng/kg, dự kiến tuần tới sẽ còn giảm thêm 1-2 giá. Giá lợn hơi CP cao nhất tại miền Bắc, đứng ở mức 67.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 63.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay giảm, đứng ở mức 72.200 đồng/kg. Trước đó, tại Trung Quốc, giá thịt lợn đã tăng mạnh trong tháng 8/2022, mặc dù trước đó Chính phủ nước này đã thực hiện các biện pháp nhằm ổn định chi phí và đảm bảo nguồn cung ở quốc gia tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới này. Giá thịt lợn trên toàn quốc của Trung Quốc đã tăng 53% từ mức của tháng 5, lên 23,34 nhân dân tệ/kg (tương đương 3,4 USD/kg) hôm 9/9, theo trang theo dõi giá thịt lợn của Trung Quốc www.zhuwang.cc.

Theo dữ liệu chính thức được công bố hôm 9/9, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã tăng chậm lại trong tháng 8, xuống còn 2,5%, trong khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng tăng với tốc độ thấp nhất trong 18 tháng, ở mức 2,3% - thấp hơn nhiều so với Mỹ, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong hàng thập kỷ. Tuy nhiên, giá thịt lợn, một mặt hàng chủ lực ở Trung Quốc được sử dụng trong nhiều món ăn, đã đi ngược lại xu hướng này. Giá đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, với mức tăng trung bình 22,5% trong tháng 8/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Trước đó, giá thịt lợn Trung Quốc cũng đã tăng 20,2% trong tháng 7/2022 do sản lượng giảm khiến nguồn cung bị siết chặt.

Nguồn: ANOVA FEED

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi sáng nay giảm nhẹ 1.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Hà Nội, giá lợn hơi sáng nay giảm 1.000 đồng/kg, được thu mua với giá là 67.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đi ngang so với ngày trước đó. Các địa phương khác cũng không ghi nhận sự biến động về giá trong ngày hôm nay, trong khi đó, Yên Bái, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang và Lào Cai tiếp tục giao dịch trong khoảng giá từ 65.000 - 68.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi sáng nay cũng ghi nhận biến động giảm ở một số địa phương và dao động trong khoảng 59.000 - 67.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi giảm nhẹ một giá, Thanh Hóa hiện thu mua tại mốc 65.000 đồng/kg, ngang bằng với Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Khánh Hòa. Còn tại Bình Thuận hiện giữ mức giá lợn hơi thấp nhất khu vực 59.000 đồng/kg. Các tỉnh gồm Quảng Bình, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận giữ nguyên giá heo không đổi khi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi sáng nay cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một vài tỉnh thành trong khu vực và dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua lợn hơi tại mốc 64.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá trong ngày hôm nay, trong đó, cùng neo ở mức 61.000 đồng/kg có các địa phương gồm Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng. Mức giá lợn hơi cao nhất khu vực 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Tháp và An Giang.

Theo Tổng cục Thống kê, nửa đầu năm nay, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả nước vào khoảng 2,1163 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2021, sản lượng này cũng đã tăng 8,1% bất chấp tình trạng dịch bệnh tai xanh diễn ra trên cả nước.

Về giá lợn hơi, từ cuối tháng 8 đến nay ghi nhận giá lợn hơi khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 65.000-69.000 đồng/kg; tại miền Trung, Tây Nguyên đạt khoảng 60.000-67.000 đồng/kg và tại miền Nam là 60.000-67.000 đồng/kg.

Dù vẫn thấp hơn so với quý I/2021, nhưng giá lợn hơi trong nước hiện đã cao hơn 45-48% so với đầu năm. Bên cạnh đó, trong những tháng gần đây, giá lợn hơi đã ghi nhận xu hướng tăng liên tục rồi giảm và chững lại như hiện nay.

Theo Công ty Chứng khoán VNDirect, giá heo hơi bắt đầu tăng nhanh từ giữa tháng 6. Bên cạnh các yếu tố trong nước như nguồn cung bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi, giá thức ăn chăn nuôi cao, chi phí logistics tăng… giá thịt lợn Trung Quốc tăng trở lại cũng đã ảnh hưởng đến giá lợn hơi khu vực miền Bắc (do Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thịt lợn chính của Việt Nam qua đường tiểu ngạch).

Cụ thể, trong quý II, giá lợn hơi trung bình tại Trung Quốc đạt khoảng 14,9 nhân dân tệ/kg, tăng 6% so với quý trước. Dù vẫn thấp hơn 26% so với mức nền giá cao trong quý I/2021, giá lợn hơi tại thị trường này đã phục hồi 5,3% trong tháng 6 và tiếp tục tăng vọt lên hơn 22 nhân dân tệ/kg vào tháng 7.

Để đảm bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm, các Bộ ngành không tính đến phương án nhập khẩu thịt lợn sống từ các nước trong khu vực, thay vào đó sẽ đẩy mạnh tái đàn trong nước. Từ nay đến cuối năm cố gắng duy trì mức tăng trưởng sản lượng thịt lợn khoảng 6% để đảm bảo cung cầu thị trường.



Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu các mặt hàng thịt lợn của Việt Nam ghi nhận mức tăng đột biến trong tháng 7/2022 khi tăng tới 343,7% về lượng và tăng hơn 104% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 7/2022, thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các chủng loại như: thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (gồm thịt lợn sữa nguyên con đông lạnh và thịt lợn nguyên con đông lạnh); đùi ếch đông lạnh…

Đáng chú ý, khối lượng các mặt hàng thịt lợn xuất khẩu lên tới 1.050 tấn, đem về 4,47 triệu USD, tăng 343,7% về lượng và tăng 104,3% về trị giá so với tháng 7/2021.

Song, giá xuất khẩu bình quân các mặt hàng thịt lợn chỉ đạt 4.235 USD/tấn, giảm 54% so với tháng 7/2021. Thị trường xuất khẩu chính là Hong Kong, Thái Lan và Lào. Trong đó, Hong Kong chiếm 57,48% tổng lượng thịt lợn xuất khẩu của cả nước.

Tính đến hết tháng 7 năm nay, Việt Nam xuất khẩu 10,49 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 41,85 triệu USD, giảm 4,5% về lượng nhưng tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Ở chiều ngược lại, 7 tháng năm 2022, nước ta nhập khẩu 350,86 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá hơn 789 triệu USD, giảm 21,1% về lượng và giảm 9,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 55,21 nghìn tấn, trị giá 117,5 triệu USD, giảm 42,1% về lượng và giảm 46,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn giảm liên tục từ đầu năm 2022 đến nay là do tiêu thụ thịt lợn trong nước vẫn chậm, trong khi sản lượng lợn tiếp tục phục hồi.

Theo chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, định hướng phát triển chăn nuôi của nước ta đến năm 2030 với tổng đàn lợn có mặt thường xuyên quy mô từ 29 - 30 triệu con, trong đó đàn lợn được nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 70%.

Ngành chăn nuôi lợn cần tổ chức sản xuất chăn nuôi, tăng tỷ lệ trang trại quy mô lớn, áp dụng chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Mặt khác, tái đàn dựa theo tín hiệu thị trường. Chú trọng củng cố và phát triển mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết.

VNDirect dự báo giá lợn hơi trong nước có thể tiếp tục hạ nhiệt vào quý IV. Tính trong nửa cuối năm, giá lợn hơi bình quân sẽ đạt 65.000 đồng/kg, cao hơn gần 32% so với cùng kỳ và đạt 60.000 đồng/kg trong cả năm 2022.

Nguồn cung sẽ ảnh hưởng tới giá cả. Tháng cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán, nhu cầu về lương thực, thực phẩm thường tăng từ 10 -15% so với những tháng trước đó. Cụ thể, số lượng thịt lợn tiêu thụ trung bình mỗi năm là khoảng 4 triệu tấn; tháng Tết, nhu cầu tăng lên, ở mức khoảng 420.000 tấn.