Thực phẩm Sao Ta (FMC) lên kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng trưởng ít nhất 11%, chi cổ tức tỷ lệ 20%

Thực phẩm Sao Ta (FMC) lên kế hoạch trả cổ tức 2022 tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), bằng với mức cổ tức dự kiến trả trong năm 2021.

HĐQT Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo đó, mục tiêu doanh thu Fimexđạt ra khoảng 5.290 tỷ đồng, tăng 11,3%; lợi nhuận trước thuế ít nhất 320 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thực hiện 2021.

Sao Ta cũng cũng lên kế hoạch trả cổ tức 2022 tỷ lệ 20% (2,000 đồng/cổ phiếu), bằng với mức cổ tức dự kiến trả trong năm 2021.

Ban lãnh đạo công ty dự báo, nhu cầu thủy sản, đặc biệt là nhu cầu tôm sẽ tăng mạnh hơn khi dịch Covid-19 đang được kiểm tại các thị trường nhập khẩu.

Sản phẩm tôm được ưa chuộng do giá trị dinh dưỡng cao, dễ chế biến. Dịch Covid-19 làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, xu hướng chuộng các sản phẩm tiện dụng chế biến sẵn (hàng ăn liền), đóng gói nhỏ. Xu thế này phù hợp với định hướng, năng lực chế biến và cũng là thế mạnh của Sao Ta.

Sao Ta xác định giải pháp xuyên suốt là thúc đẩy phát triển vùng nuôi để có nguồn nguyên liệu sạch và chứng minh được khách hàng là tôm Sao Ta được giám sát ngay từ ao nuôi. Vào tháng 6, doanh nghiệp sẽ đưa dự án 52 ha đất nuôi tôm của Khang An vào khai thác. Đơn vị đặt mục tiêu đến 2025 mở rộng vùng nuôi tối đa 500 ha.

Tuy nhiên, xung đột quân sự khu vực có thể tạo ra nhiều mối nguy cho nhiều lĩnh vực, trước tiên là giá dầu tăng sẽ khiến chi phí logistic không thể hạ nhiệt.

Mới đây, Thực phẩm Sao Ta đã công bố doanh thu xuất khẩu tháng 2/2022 với mức đạt được là 11,3 triệu USD, tăng 19% so cùng kỳ.

Trong tháng 2, thành phẩm tôm của Thực phẩm Sao Ta (FMC) đạt 1.276 tấn, tăng 41% và thành phẩm nông sản đạt 148 tấn, gấp 2,8 lần.

Ngoài ra, theo FMC, trại tôm đã hoàn tất thả giống vụ chính đúng tiến độ ngày 22/2/2022.

Thực phẩm Sao Ta cho biết, tháng 2 là tháng có ngày hoạt động thấp trong năm, do nghỉ Tết. Thành phẩm nhập kho và doanh số tiêu thụ cũng như vậy. Ngoài ra, theo FMC, trại tôm đã hoàn tất thả giống vụ chính đúng tiến độ ngày 22/02/2022.

Trước đó, trong tháng 1, sản xuất tôm thành phẩm của Thực phẩm Sao Ta đạt 1.820 tấn, tăng 40% so cùng kỳ năm 2021. Sản xuất nông sản đạt 164 tấn, tăng trưởng 15%.

Doanh số tiêu thụ trong tháng đầu năm đạt 28,9 triệu USD, tăng 90% so cùng kỳ năm ngoái.

Fimex VN cho biết, doanh số tháng 1 tăng mạnh do có lô hàng xuất cận cuối năm 2021 chỉnh sang tiêu thụ năm 2022 (không có báo cáo ở tháng 12/2021). Bên cạnh đó, Khang An (đơn vị thành viên) có doanh số cao hơn hẳn do tháng 1/2021 là tháng đầu tiên hoạt động nên doanh số còn thấp. Đây được xem là cột mốc doanh số mới trong quá trình phát triển của Sao Ta.

Đáng chú ý, trên thị trường, giá cổ phiếu FMC trần cứng ở mức 67.800 đồng/cổ phiếu (kết phiên 28/03), tăng gần 7%, khối lượng giao dịch bình hơn 780.000 cổ phiếu.