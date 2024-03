Sao Ta lên kế hoạch sản lượng tôm chế biến trong năm 2024 đạt 22.300 tấn, sản lượng nông sản chế biến đạt 1.500 tấn, doanh số tiêu thụ chung đạt 210 triệu USD, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 320 tỷ đồng (tăng 5% so với thực hiện năm 2023).

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến được tổ chức vào ngày 19/4 tại TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Theo tài liệu dự trình, lãnh đạo Sao Ta nhận định sẽ có nhiều khó khăn với ngành tôm trong năm 2024.

Đáng chú ý nhất là vụ kiện chống trợ cấp và phá giá của Mỹ đang diễn ra có xu hướng bất lợi cho các doanh nghiệp tôm Việt Nam.

"Trước tình hình này, đối sách FMC đã chuẩn bị sổ sách tốt nhất giải trình phía Bộ Thương mại Hoa kỳ (DOC) nếu bị yêu cầu. Song song sẽ nộp đơn lên DOC xin làm bị đơn bắt buộc cho vụ kiện chống bán phá giá nhằm tạo ra an toàn cho mình và tiếp đoàn FDA Hoa Kỳ qua kiểm tra nhà máy Tin An đạt kết quả tốt nhất", lãnh đạo FMC cho biết.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh đường biển sẽ ảnh hưởng đến cước tàu, giá bán. Tình hình chiến tranh vẫn tiếp tục kéo dài dẫn đến nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại.

"Tỷ giá hối đoái đồng Yen ít nhiều gây bất lợi cho xuất khẩu vào thị trường Nhật. Ngoài ra, nguồn cung nguyên liệu tôm trong nước sẽ không nhiều do người nuôi hạn chế vì không có lợi nhuận, bởi giá thành nuôi tôm cao và tỷ lệ nuôi thành công thấp", lãnh đạo FMC nhận định.

Sao Ta cho biết, doanh nghiệp sẽ định hình chiến lược hoạt động giai đoạn 2026-2030 càng sớm càng tốt.

Trước những khó khăn này, FMC lên kế hoạch sản lượng tôm chế biến trong năm 2024 đạt 22.300 tấn, sản lượng nông sản chế biến đạt 1.500 tấn, doanh số tiêu thụ chung đạt 210 triệu USD, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 320 tỷ đồng (tăng 5% so với thực hiện năm 2023). Cổ tức dự kiến thấp nhất 20%.

Năm 2023, Sao Ta ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.089 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 304,6 tỷ đồng, lần lượt đạt 104,5% và 101,5% kế hoạch đề ra. Công ty cũng dự kiến sẽ chia cổ tức 20%.

Trong tháng 2/2024, Sao Ta ghi nhận sản xuất tôm thành phẩm đạt 931 tấn, bằng 92% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 982 tấn, giảm 9% so với tháng 2 năm ngoái.

Sản xuất nông sản thành phẩm 63 tấn, giảm 69% còn sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 87 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số chung tháng 2 đạt 11,3 triệu USD (khoảng 280 tỷ đồng), bằng 84% so với tháng 2/2023.

Sao Ta cho biết, do lịch nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 nên FMC chỉ hoạt động 21 ngày trong tháng. Bên cạnh đó, nguyên liệu tôm ít do cuối vụ cộng với đơn hàng ít cũng khiến sản lượng suy giảm.

Trước đó, trong tháng 1/2024, Công ty Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh số đạt 19,2 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm là 1.614 tấn, tăng 45% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 189 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ.