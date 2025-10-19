Tín dụng vào chứng khoán và bất động sản "đặc biệt tăng mạnh"

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã phát hành báo cáo triển vọng vĩ mô Quý IV/2025 với tựa đề "Bám sát mục tiêu tăng trưởng". Trong đó, các nhà phân tích của Chứng khoán Rồng Việt đánh giá chứng khoán (với đại diện là chỉ số VN-Index) đã tăng mạnh, phù hợp với chính sách nới lỏng tiền tệ kèm với các kỳ vọng về nâng hạng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng.

Tín dụng mở rộng mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Huy động vốn và M2 dù tăng chậm hơn nhưng vẫn ở mức khá cao so với các năm trước, lần lượt tăng 15,5% và 17,3%. Tuy nhiên, không có một sự gia tăng đồng loạt trong tín dụng các ngành. Dòng chảy tín dụng đặc biệt tăng mạnh ở lĩnh vực chứng khoán và bất động sản kinh doanh.

Tăng trưởng tín dụng bất động sản vượt tăng trưởng tín dụng chung trong 7 tháng đầu 2025, mặc dù mức độ lệch pha chưa phải mức cao kỷ lục như giai đoạn 2017-2018. Tăng trưởng tín dụng chung đạt 10,2% so với cuối năm 2024, trong khi tăng trưởng tín dụng bất động sản là 17,1%.





Ngay trong cơ cấu tăng trưởng tín dụng bất động sản, tăng trưởng tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản tăng mạnh hơn tăng trưởng tín dụng cho vay mua nhà ở. Các nhà phân tích của Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, điểm này hoàn toàn đối lập với giai đoạn 2017-2018. Tăng trưởng tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản đạt 23,7%, trong khi tín dụng cho vay mua nhà ở chỉ tăng 12,4%.

Tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản cũng có sự phân hoá khi tăng trưởng cho vay dành cho các dự án phát triển nhà ở ghi nhận mức tăng vượt trội so với cho vay các hình thức kinh doanh bất động sản khác (+29,0% so với đầu năm 2024, tính đến cuối tháng 5/2025).