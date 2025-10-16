Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán: Lộ diện nét đột phá trong quy định mới ban hành

Tiếp nối thành công của Hội nghị khu vực miền Bắc, ngày 16/10/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chủ trì, phối hợp với Dự án JICA tổ chức “Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành” khu vực miền Nam.

Hội nghị đã thu hút 500 đại biểu là các công ty đại chúng, công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, thương mại là thành viên lưu ký, công ty kiểm toán và các cơ quan thông tấn, báo chí… khu vực miền Nam. Ảnh: UBCKNN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu đánh giá cao sự quan tâm và tham dự đầy đủ, nghiêm túc của các đại biểu tham dự Hội nghị. Phó Chủ tịch hy vọng thông qua hội nghị sẽ cung cấp cho các đại biểu các nội dung mới trong Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản quy định chi tiết để thống nhất về cách tiếp cận cũng như áp dụng trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBCKNN đã chia sẻ về những mục tiêu và nội dung chính sách mang tính đột phát về chứng khoán trong Luật số 56/2024/QH15. Để bảo đảm các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả, Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025 của quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán.





Phó Chủ tịch UBCKNN hy vọng rằng Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển bền vững, theo đúng mục tiêu của Đảng, Chính phủ đề ra. Ảnh: UBCKNN

Luật Số 56/2025/QH15 đã sửa đổi, bổ sung 17 điều bao gồm: Điều 4 (Giải thích từ ngữ), Điều 9 (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước), Điều 11 (Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp), Điều 12 (Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán), Điều 15 (Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng), Điều 18 (Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng), Điều 28 (Hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng), Điều 31 (Chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán), Điều 32 (Công ty đại chúng), Điều 33 (Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng), Điều 36 (Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình), Điều 37 (Báo cáo mua lại cổ phiếu, công bố thông tin và thực hiện việc mua lại cổ phiếu), Điều 38 (Hủy tư cách công ty đại chúng), Điều 39 (Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng), Điều 55 (Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam), Điều 56 (Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam), Điều 63 (Bừ trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán).



Luật số 56/2024/QH15 bổ sung 3 điều bao gồm: Điều 11a (Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo) vào sau Điều 11, bổ sung Điều 31a (Đình chỉ chào bán chứng khoán riêng lẻ) và Điều 31b (Hủy bỏ chào bán chứng khoán riêng lẻ) vào sau Điều 31.



Luật số 56/2024/QH15 đã bãi bỏ Điều 23, khoản 3 Điều 48, khoản 4 và khoản 5 Điều 135; bổ sung cụm từ “và công ty con” vào sau cụm từ “Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam” tại điểm đ khoản 1 Điều 7, khoản 3 Điều 52 và Điều 68 và có quy định chuyển tiếp các quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán.

Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán - Đột phá trong Luật số 56/2024/QH15

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo UBCKNN cho biết những nội dung mới về đăng ký hồ sơ công ty đại chúng và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đồng thời gắn với niêm yết cổ phiếu là nét đột phá ở trong quy định pháp luật mới ban hành.

Về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng (sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán): Luật đã sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 15 theo hướng quy định trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu thì không phải đạt tỷ lệ tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến được chào bán (mức được coi là thành công) trong trường hợp chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành.

Đơn cử như, Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, theo đó bỏ quy định tỷ lệ chào bán thành công phải đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán đối với trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu.



Bên cạnh đó, với tin thần, hướng dẫn của Luật số 56/2024/QH15 trong cải cách thủ tục hành chính, Nghị định 245/2025/NĐ-CP cũng đã lược bỏ nhiều thủ tục, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đơn cử như thời gian xử lý hồ sơ Đăng ký chào mua công khai giảm từ 15 ngày còn 07 ngày làm việc, kể từ ngày UBCKNN nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi) giảm thời hạn phải đưa chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ) sau IPO vào giao dịch từ 90 ngày còn 30 ngày kể từ ngày SGDCK chấp thuận đăng ký niêm yết nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi nhà đầu tư trong thực hiện các quyền chuyển nhượng chứng khoán trên thị trường có tổ chức. Chứng khoán sẽ bị huỷ niêm yết nếu không đưa vào giao dịch trong thời hạn này. Trước đó, doanh nghiệp thường chỉ được niêm yết sau IPO với thời gian từ 6-12 tháng.

Tại Hội nghị, đại diện UBCKNN đã trình bày 04 chuyên đề để phổ biến chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Trao đổi trong phiên thảo luận, các đại biểu đã quan tâm và đặt nhiều câu hỏi để làm rõ hơn những quy định về thẩm quyền/uỷ quyền ký các báo cáo, mẫu biểu theo quy định, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, huỷ đăng ký giao dịch trái phiếu trước hạn, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu đồng thời với đăng ký niêm yết cổ phiếu, kiểm toán báo cáo tài chính…



Đại diện UBCKNN giải đáp, giải thích rõ hơn về nội dung quy định, giúp nâng cao hiệu quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.



Trong tháng 10, UBCKNN tổ chức chuỗi 03 “Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành” tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam để thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính (UBCKNN).



Hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh được UBCKNN chủ trì, phối hợp với Dự án JICA thực hiện, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, hợp tác, nhằm cập nhật, tuyên truyền, phổ biến, giúp các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán nắm vững quy định pháp luật mới ban hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bảo đảm tuân thủ, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn hoạt động.