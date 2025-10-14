Một công ty chứng khoán đạt gần 90% kế hoạch lãi năm sau 9 tháng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 trước thềm cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE.

Trong quý III, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.164 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.620 tỷ đồng, tăng 85%.

Doanh thu từ hoạt động cho vay và phải thu đạt 1.015 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt gần 42.000 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của TCBS được chấp thuận niêm yết tại HoSE

Mảng môi giới mang về 318 tỷ đồng doanh thu, tăng 137%. Công ty giữ vị trí thứ 3 trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất trên HoSE, với 7,75%.

Hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán ghi nhận doanh thu 421 tỷ đồng, tăng 37%. Mảng tự doanh đạt lãi thuần hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 115%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động TCBS đạt 7.852 tỷ đồng, tăng 36%. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31%, hoàn thành 88% kế hoạch năm.

Trích BCTC quý III của TCBS.

Tại cuối quý III, tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt hơn 27.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.400 tỷ đồng so với đầu năm. Danh mục chủ yếu gồm trái phiếu niêm yết (hơn 4.200 tỷ đồng), trái phiếu chưa niêm yết (gần 14.000 tỷ đồng) và chứng chỉ tiền gửi (hơn 7.200 tỷ đồng).

Trong quý, TCBS đã bán gần hết danh mục cổ phiếu niêm yết, trong khi vẫn còn nắm giữ hơn 1.700 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết nhưng chưa công bố chi tiết.

Mã chứng khoán được chấp thuận niêm yết của Chứng khoán Techcombank là TCX, số lượng cổ phiếu niêm yết hơn 2,3 tỷ cổ phiếu. Tổng giá trị tính theo mệnh giá là hơn 23.113 tỷ đồng.

TCBS được UBCKNN ghi nhận là công ty đại chúng từ ngày 18/9/2025, sau khi hoàn tất đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Trong đợt chào bán này, TCBS đã phát hành thành công 231,15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty theo đó sẽ tăng từ 20.802 tỷ đồng lên hơn 23.113 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên hơn 41.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý III).

Đáng chú ý, "bom tấn" IPO TCBS ghi nhận tổng lượng đăng ký mua của nhà đầu tư đạt hơn 575,16 triệu cổ phiếu, cao gấp 2,5 lần so với lượng chào bán. Trên cơ sở này TCBS đã công bố tỷ lệ phân bổ (Prorata) ở mức 40,188% .

Sau IPO, TCBS có gần 27.000 cổ đông, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ cấu cổ đông đối với doanh nghiệp niêm yết. Hai cổ đông lớn nhất gồm Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) nắm giữ 79,82% vốn điều lệ và ông Nguyễn Xuân Minh nắm giữ 5,34%. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài chiếm 6,38%, tương đương 89 cổ đông.

Tạm tính theo mức giá IPO, vốn hóa TCBS đạt khoảng 110.000 tỷ đồng (~ 4,2 tỷ USD), vượt Chứng khoán SSI và đứng số 1 toàn ngành chứng khoán về quy mô vốn hóa.

Cổ phiếu của TCBS dự kiến sẽ sớm được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán trong tháng 10 năm nay.