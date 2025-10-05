Tiêu điểm

TP Huế kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm trong tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư

Trần Hòe
05/10/2025 10:24 GMT +7
Tổ công tác do UBND thành phố Huế thành lập chịu trách nhiệm không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong tháo gỡ vướng mắc của dự án đầu tư.

UBND thành phố Huế vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác này do Chủ tịch UBND thành phố Huế làm Tổ trưởng, Tổ phó gồm các ông Trần Công Ích Vương- Phó Giám đốc Sở Tài chính và Lê Văn Tuệ- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra việc triển khai dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Hiếu. 

Các thành viên Tổ công tác gồm các ông, bà: Bùi Ngọc Chung- Phó Giám đốc Công an thành phố, Trần Thanh Quang- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trương Nguyễn Thiện Nhân- Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Trần Hùng Nam- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phan Công Mẫn- Phó Chánh Thanh tra thành phố, Trần Tôn Thu Hằng- Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và Hà Xuân Hậu- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các phường, xã địa bàn nơi có dự án gặp vướng mắc, khó khăn được mời tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, làm rõ và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Huế; nghiên cứu, tham mưu giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án theo các nhóm vấn đề cụ thể, xác định thẩm quyền xử lý của các cấp có liên quan, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Ban chỉ đạo 751, Bộ Tài chính.

Tổ công tác chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc đã đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết theo thẩm quyền, không để phát sinh sai phạm mới và không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết vướng mắc của dự án.

Tổ công tác sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện, không để xảy ra việc xử lý sai phạm đã tồn tại lại phát sinh thêm sai phạm mới khác; không để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí trong thực hiện dự án trong phạm vi quản lý.

