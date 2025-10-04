Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf gần 630 tỷ đồng tại TP Huế

UBND TP.Huế vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf phường Phong Phú.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng sân golf 27 lỗ và các hạng mục, công trình phụ trợ phục vụ cho việc quản lý, vận hành, khai thác sân golf đáp ứng các tiêu chí sân golf theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Dự án sân golf phường Phong Phú, TP.Huế có diện tích đất khoảng 132,74 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 629,14 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Dự án nhằm phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, vui chơi giải trí của người dân và khách du lịch đến Huế, khai thác hiệu quả quỹ đất để góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố.

Dự án sân golf phường Phong Phú có diện tích khoảng 132,74 ha. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 629,14 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án 615,8 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 3,336 tỷ đồng.

Nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf này phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 94,371 tỷ đồng, chiếm tối thiểu 15% tổng vốn của dự án đầu tư; vốn vay từ các tổ chức tín dụng và huy động hợp pháp khác 534,769 tỷ đồng, chiếm tối đa 85% tổng vốn đầu tư.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành không quá 48 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Trong đó thời gian khởi công không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf phường Phong Phú sẽ được lựa chọn qua hình thức đấu thầu theo quy định pháp luật.