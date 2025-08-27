TPBank muốn nâng sở hữu tại Chứng khoán Tiên Phong lên 51%

Ngày 25/8, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank; HoSE: TPB) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trong đó, đáng chú ý, Hội đồng Quản trị trình cổ đông thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành công ty con.

Trích tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của TPBank.

Theo tờ trình, TPBank dự kiến mua cổ phiếu phát hành tăng vốn của TPS, nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 51% sau khi hoàn tất giao dịch. Giá mua theo phương án phát hành tăng vốn của TPS là tối đa 12.500 đồng/cp.

Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

TPBank bắt đầu góp vốn vào TPS từ năm 2019và liên tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại TPS. Hiện TPBank sở hữu hơn 30,27 triệu cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS.

TPBank cho biết đây là quyết định chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn tài chính đa năng, cung cấp trọn gói dịch vụ tài chính cho khách hàng. Lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng hoàn thiện mô hình hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng thu nhập từ phí dịch vụ, bán chéo sản phẩm, qua đó đóng góp vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

TPBank đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam sắp tới nhiều khả năng bước vào giai đoạn phát triển mới, đặc biệt với mục tiêu nâng hạng từ cận biên lên mới nổi – chủ trương lớn của Chính phủ. Điều này hứa hẹn thu hút dòng vốn ngoại, nâng cao quy mô và thanh khoản thị trường, mở ra cơ hội cho các định chế tài chính.

HĐQT TPBank nêu vấn đề, việc sở hữu công ty chứng khoán đã trở thành xu hướng tại nhiều ngân hàng, từ nhóm Big 4 (Vietcombank – VCBS, VietinBank – CTS, BIDV – BSC, Agribank – Agriseco) cho tới các ngân hàng cổ phần (Techcombank – TCBS, MB – MBS, ACB – ACBS, VPBank – VPBankS…). Gần đây, Sacombank, MSB, SeABank cũng đã thông qua chủ trương tương tự.

Ngân hàng cho biết trong nửa đầu năm 2025, TPS chịu ảnh hưởng tiêu cực từ một số thông tin trên thị trường, khiến doanh thu sụt giảm trong khi chi phí chưa kịp điều chỉnh. Công ty đã triển khai tái cấu trúc quản trị, chuyển dịch chiến lược kinh doanh và bắt đầu ghi nhận hiệu quả từ tháng 6/2025.

Theo TPBank, việc đưa TPS trở thành công ty con sẽ giúp ngân hàng kiểm soát chặt chẽ hoạt động, quản trị rủi ro, đồng thời tạo động lực để TPS cải thiện tài chính, tăng trưởng lợi nhuận và giá trị doanh nghiệp, qua đó mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Ngoài kế hoạch với TPS, TPBank cũng trình cổ đông phương án thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ngân hàng sở hữu 100%. Đồng thời, ngân hàng lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý II/2025 của nhà băng này cho biết, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 428.600 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch cả năm và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, dư nợ tín dụng cũng ghi nhận kết quả nổi bật, đạt gần 293.500 tỷ đồng, tương đương 93% kế hoạch năm, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt trên 285.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng tín dụng ở mức 11,7%, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như bán lẻ, bất động sản và tài chính tiêu dùng - những mảng mang lại biên lợi nhuận cao và khả năng sinh lời ổn định.

Tổng huy động của Ngân hàng đã đạt gần 377.500 tỷ đồng, tăng mạnh 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng lên gần 23%, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chiến lược phát triển ngân hàng số.

Về kết quả kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động trong nửa đầu năm 2025 của Ngân hàng đạt hơn 9.100 tỷ đồng, trong đó thu từ dịch vụ chiếm tới 21%, tương đương khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng hơn 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.