11 nhà máy thuỷ điện miền Bắc, Bắc Trung bộ xả lũ do mưa lớn bão số 5

Trong đó có các hồ chứa thuỷ điện Bản Chát, Lai Châu, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Ba Hạ, Sê San 3, Sê San 4, Pleikrông, Ialy, Buôn Kuốp.

Lưu lượng nước đến hồ nhiều thuỷ điện đang rất lớn, ví dụ như Thuỷ điện Sơn La đạt hơn 3.100 m3/s, Thuỷ điện Trung Sơn hơn 2.600 m3/s, Thuỷ điện Bản Vẽ hơn 1.700 m3/s, đặc biệt cao nhất là Thuỷ điện Hoà BÌnh hơn 5.000 m3/s.

Nhiều thuỷ điện đang phải xả tràn do lưu lượng nước về lớn

Hầu hết các nhà máy thuỷ điện miền Bắc và Bắc Trung bộ đều đang xả phát điện ở công suất tối đa, trong đó nhiều nhà máy xả tràn như Thuỷ điện Bản Chát xả tràn 404 m3/s, Thuỷ điện Huội Quảng hơn 451m3/s, Thuỷ điện Trung Sơn 1.000 m3/s.

Về tình hình vận hành lưới truyền tải điện, EVN cho biết do ảnh hưởng bão đã xảy ra một số sự cố trên đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đến nay đã cơ bản khắc phục xong tất cả các sự cố và khôi phục vận hành trở lại.

Tình hình cung cấp điện cho các khách hàng, Tập đoàn EVN cho biết do ảnh hưởng bởi bão số 5 Kajiki, nhiều khách hàng sử dụng điện bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

EVN cho biết, hiện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã huy động phương tiện và nhân lực của đơn vị Điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn để tập trung hỗ trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng nhằm khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bão.

Trước đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, ngày 26/8, EVNCPC đã cử hơn 200 cán bộ, công nhân viên các đội xung kích tới Hà Tĩnh – vùng tâm bão số 5, lực lượng này cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố, nhanh chóng khôi phục lưới điện sau bão.

Hiện EVNCPC đã chỉ đạo huy động đội xung kích của 5 công ty điện lực: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Quảng Trị cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn EVNCPC khẩn trương tới hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh (Tổng công ty Điện lực miền Bắc).

Theo ông Nguyễn Hữu Khánh – Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Chỉ huy TKCN&PCTT EVNCPC cho biết, từ tối 25/8, các đội xung kích EVNCPC đã nhận lệnh huy động và hoàn thành công tác chuẩn bị, trong sáng ngày 26/8, những đội xung kích đầu tiên đã bắt đầu lên đường.