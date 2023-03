TT-Huế: Doanh nghiệp Nhật Bản muốn hợp tác nghiên cứu khai thác, chế biến than bùn

Một doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được hợp tác nghiên cứu khai thác, chế biến than bùn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào ngày 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của các chuyên gia đến từ Nhật Bản về hợp tác nghiên cứu khai thác, chế biến than bùn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diên Công ty Enzim (Nhật Bản) đã giới thiệu về những công nghệ cũng như sản phẩm được sản xuất từ than bùn của doanh nghiệp này.

Một số khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có lượng than bùn lớn nhưng việc khai thác và sử dụng chưa mang lại hiệu quả cao. Ảnh: T.H.

Theo Công ty Enzim, hiện doanh nghiệp này đang tập trung phát triển các công nghệ giúp cải thiện môi trường và duy trì sức khỏe, cải thiện phân hữu cơ cho gia súc bằng cách tận dụng tối đa các đặc tính khác nhau của than bùn. Công ty rất mong muốn được hợp tác nghiên cứu khai thác, chế biến than bùn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cho biết, hiện một số khu vực trên địa bàn tỉnh có lượng than bùn lớn, tuy nhiên việc khai thác và sử dụng chưa mang lại hiệu quả cao. Vì vậy việc nghiên cứu, định hướng khai thác, chế biến và sử dụng than bùn hiệu quả là rất cần thiết.

Theo ông Hoàng Hải Minh, với những nghiên cứu về than bùn đã được chứng nhận của Công ty Enzim tại Nhật bản, Thừa Thiên Huế hy vọng Công ty sẽ có những nghiên cứu phù hợp, hiệu quả đối với trữ lượng than bùn trên địa bàn tỉnh, đồng thời có những chuyển giao khoa học, công nghệ nhằm giúp tỉnh khai thác và chế biến than bùn ổn định, bền vững và phù hợp với nhu cầu sử dụng của ngành nông, công nghiệp và lâm nghiệp.

"Quan điểm của tỉnh là áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường trong thăm dò, khai thác, chế biến than bùn và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và hợp lý nguồn tài nguyên than bùn. Việc khai thác gắn liền với chế biến ra các sản phẩm có chất lượng gắn liền với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh", ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.