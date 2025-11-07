Túi xách Chanel, Dior, YSL nghi giả mạo nhãn hiệu bị phát hiện với số lượng "khủng" ở Hà Nội

Ngày 5/11, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1, Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội) chủ trì đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh túi xách tại số 248 Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ, Thành phố Hà Nội phát hiện hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Lực lượng Quản lý thị trường lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Khương. Ông Khương không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Khương buôn bán 1.610 chiếc túi xách gắn nhãn hiệu “Chanel”, “Dior”, “MLB”, “YSL”, “Hermes” có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá lô hàng ước tính khoảng 168,8 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Dự kiến mức xử phạt hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu khoảng 110 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 14 đã báo cáo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội để tiếp tục xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.