Việt Nam thiết lập "cửa ngõ" với thị trường chứng khoán thế giới

Sáng ngày 15/9/2025 (theo giờ địa phương), tại London (Vương quốc Anh), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao hợp tác của LSE và FTSE Russell với UBCKNN Việt Nam trong thời gian qua, cập nhật tình hình phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng cũng bày tỏ sự cảm ơn tới LSE; Tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã đồng hành cùng Việt Nam trong việc cải cách thị trường, cải thiện các tiêu chí để đáp ứng yêu cầu nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Được biết, trong chuyến công tác này, UBCKNN – đại diện là bà Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cũng sẽ có buổi làm việc trực tiếp với FTSE Russell để trao đổi các vấn đề về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại London vào phiên làm việc sáng 16/9 (giờ địa phương) để thông tin tới các nhà đầu tư tại thị trường tài chính London về thị trường tài chính Việt Nam một cách đầy đủ nhất.

Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE Russell

Thông tin về tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Tăng trưởng GDP quý II/2025 đạt 7,96% và Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay là 8,3% - 8,5%. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 26,1 tỷ USD, tăng 27,3 % so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3%, đạt 598 tỷ USD.

Về thị trường chứng khoán, đến cuối tháng 8/2025, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỷ USD, tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỷ USD. Tính từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt hơn 1,1 tỷ USD/phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Tài chính

Tại buổi làm việc, bà Julia Hoggett - Tổng Giám đốc LSE bày tỏ sự cảm ơn tới Bộ trưởng và Đoàn công tác đã dành thời gian thăm và làm việc Sở, cũng như những thông tin tích cực mà Bộ trưởng vừa cho biết.

Bà Julia Hoggett cũng đã dành thời gian chia sẻ về hoạt động của LSE; đồng thời trao đổi về sáng kiến hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán như: hợp tác giữa FTSE Russell và UBCKNN nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng; ký kết MOU nhằm hợp tác phát triển chỉ số giữa VNX và FTSE Russell…

Julia Hoggett - Tổng Giám đốc LSE. Ảnh: Bộ Tài chính

Thông tin thêm về vấn đề nâng hạng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng.

“Đến nay, Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE. Chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ như việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam” – Bộ trưởng nói.



LSE sẽ là “cửa ngõ” kết nối thị trường Việt Nam với thị trường thế giới

Cũng trong chương trình làm việc, Sở GDCK Việt Nam (VNX) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ với Công ty FTSE International Limited (FTSE) - chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

VNX ký kết Biên bản Ghi nhớ với FTSE, thiết lập quan hệ hợp tác nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán. Ảnh: Bộ Tài chính

Trên tinh thần hợp tác và phát triển bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE trong thời gian tới.

Cụ thể, Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường, việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (ESG), qua đó nâng cao tính minh bạch, an toàn và hội nhập toàn cầu.

Đồng thời, Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán như phát triển các sản phẩm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh.

Bộ trưởng cũng đề nghị thúc đẩy các chương trình xúc tiến đầu tư chung, các hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối sâu sắc hơn giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt tại Vương quốc Anh và châu Âu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn nhận được chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo, nâng cao nhận thức thị trường, tăng cường năng lực cho nguồn nhân lực tài chính – chứng khoán và ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech, AI, Blockchain) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.

“Với sự hợp tác chặt chẽ, sự đồng hành và hỗ trợ từ LSE, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính Việt Nam nói chung sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, cũng như khu vực và thế giới” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng.



Đáp từ đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bà Julia Hoggett bày tỏ sự thống nhất cao và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Về phía mình, LSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Bà Julia Hoggett kỳ vọng sự hợp tác 2 bên sẽ có thêm bước phát triển mới và LSE sẽ là một “cửa ngõ” hiệu quả để thị trường Việt Nam kết nối với nhiều thị trường khác trên thế giới.



Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange - LSE), nằm tại London, Vương Quốc Anh.



Được thành lập từ 1801, đây là một trong những cơ sở giao dịch chứng khoán lâu đời nhất thế giới, với nhiều công ty trong Liên Hiệp Anh và ở nước ngoài niêm yết.

Trụ sở của LSE hiện đặt tại số 10, quảng trường Paternoster tại trung tâm của thành phố London, gần Nhà thờ chính tòa Thánh Paul. Sở giao dịch này thuộc Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange Group - LSEG). LSE là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lâu đời nhất thế giới với lịch sử hình thành từ năm 1571 (dưới tên Sàn giao dịch Hoàng gia, do nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất lập ra).

FTSE Russell là một trong những công ty quan trọng thuộc sở hữu của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange Group - LSEG).



FTSE Russell cung cấp dịch vụ chỉ số, dữ liệu và phân tích thị trường. Các sản phẩm chỉ số của FTSE Russell được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, khách hàng sử dụng bao gồm các công ty quản lý quỹ, các tổ chức tài chính, ngân hàng và tổ chức đầu tư khác.

FTSE Russell cung cấp chỉ số cho 94/100 công ty quản lý tài sản hàng đầu trên thế giới, quản lý gần 16 nghìn tỷ USD tài sản. Hiện FTSE đánh giá 47 quốc gia và các TTCK của các nước này, bao phủ 90% các thị trường vốn toàn cầu.

Đánh giá về TTCK Việt Nam, FTSE Russell có các chỉ số FTSE ASEAN Index Series, FTSE ASEAN extended Index Series, FTSE Vietnam Index Series.