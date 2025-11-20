Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nguồn cung tôm vào Nhật Bản, tăng trưởng vượt xa nhiều đối thủ

9 tháng đầu năm 2025, Nhật Bản nhập khẩu 377,7 triệu USD tôm từ Việt Nam, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 334,9 triệu USD.

Việt Nam hiện không chỉ là nguồn cung lớn nhất mà còn là quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm dẫn đầu.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Nhật Bản đã tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024, vượt xa mức tăng trưởng chung 7% của toàn thị trường Nhật Bản.

Việt Nam đã tạo ra một khoảng cách khá lớn so với các đối thủ chính. Ấn Độ và Indonesia lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với giá trị đạt 219,721 nghìn USD (tăng 7%) và 233,382 nghìn USD (tăng 9%).

Mức tăng 13% của Việt Nam đứng sau Ecuador (tăng 42%) và một số thị trường nhỏ hơn như Greenland (tăng 23%), Đài Bắc, Trung Quốc (tăng 18%) và thị trường mới nổi như Lithuania (tăng 193%) và Pakistan (tăng 23%). Tuy nhiên, xét về quy mô tuyệt đối vẫn nhỏ hơn nhiều so với Việt Nam, Indonesia hay Ấn Độ.



Nhiều nguồn cung của Nhật Bản lại ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về giá trị xuất khẩu, như Mỹ (giảm 31%), Myanmar (giảm 26%), Peru (giảm 27%), Argentina (giảm 20%), và Ả Rập Saudi (giảm 20%). Điều này cho thấy sự dịch chuyển và tái cơ cấu nguồn cung của thị trường Nhật Bản, tạo thêm cơ hội cho các quốc gia có năng lực cung ứng ổn định và chất lượng như Việt Nam.

Xét về cơ cấu sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản (T1-T9/2025), nhóm sản phẩm tôm chế biến đang cho thấy mức tăng trưởng vượt trội.

Nhóm Tôm chế biến không đóng gói kín khí (mã HS 160521): Đây là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai với mức tăng 15%, đạt 476,995 nghìn USD. Nhóm này chiếm hơn 32% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Nhóm Tôm khô/muối/hun khói/ngâm nước muối (mã HS 030695): Mức tăng trưởng đột phá nhất là ở nhóm này, lên tới 35%, đạt 15,455 nghìn USD.

Nhóm Tôm nước ấm đông lạnh (mã HS 030617): Mặc dù tăng trưởng chậm lại ở mức 2%, nhóm này vẫn là sản phẩm chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất với 872,122 nghìn USD.

Trong nhóm sản phẩm có xu hướng giảm: Đáng chú ý, nhóm tôm nước ấm chế biến đóng gói kín khí (mã HS 160529) sụt giảm mạnh nhất với mức giảm 56%, chỉ đạt 858 nghìn USD.