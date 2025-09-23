Xuất nhập khẩu 8 tháng: Điện tử và điện thoại tiếp tục là “đầu tàu”

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tháng 8/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 83,06 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD (tăng 2,6%), còn nhập khẩu ở mức 39,67 tỷ USD (giảm 0,8%).

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên tới 597,93 tỷ USD, cao hơn 16,3% so với cùng kỳ 2024.

Điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất xuất nhập khẩu

Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Riêng tháng 8, xuất khẩu nhóm này đạt 10,15 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 8 tháng lên 66,87 tỷ USD, tăng tới 43,1% so với cùng kỳ và chiếm 22% tổng xuất khẩu cả nước.

Nhập khẩu điện tử theo thị trường (tỷ USD).

Thị trường Mỹ là điểm đến lớn nhất với 26,1 tỷ USD (tăng 67,7%), tiếp đến là Trung Quốc (11,02 tỷ USD, tăng 38,6%), Hồng Kông (6,88 tỷ USD, tăng 28,9%) và EU (6,55 tỷ USD, tăng 8,3%).

Ở chiều nhập khẩu, nhóm hàng này càng thể hiện vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng. Tháng 8/2025, nhập khẩu đạt 14,13 tỷ USD, nâng tổng cộng 8 tháng lên 95,95 tỷ USD, tăng 38,2% so với cùng kỳ. Trung Quốc dẫn đầu nguồn cung với 33,48 tỷ USD (tăng 47,5%), tiếp theo là Hàn Quốc (24,09 tỷ USD), Đài Loan (14,97 tỷ USD, tăng tới 72,9%) và Nhật Bản (5,39 tỷ USD).

Hai “đầu tàu” xuất nhập khẩu

So với điện tử, điện thoại và linh kiện có mức tăng trưởng khiêm tốn hơn. Tháng 8, xuất khẩu nhóm này đạt 5,73 tỷ USD, đưa 8 tháng lên 38,19 tỷ USD, chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ.

Thị trường Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 8,21 tỷ USD, nhưng giảm 8,5%. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ (7,53 tỷ USD, tăng 2,9%), EU (4,98 tỷ USD, tăng 4,8%) và Hàn Quốc (2,7 tỷ USD, tăng 9,3%) lại ghi nhận xu hướng đi lên. Nhập khẩu điện thoại và linh kiện đạt 6,99 tỷ USD trong 8 tháng, tăng 18,8%.

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử của Việt Nam tăng mạnh

Tổng cộng, hai nhóm hàng điện tử và điện thoại đã mang về hơn 105 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng, chiếm gần 35% tổng kim ngạch cả nước. Ở chiều nhập khẩu, con số cũng vượt 103 tỷ USD, chiếm trên 34%.

Những số liệu trên cho thấy, bất chấp biến động thị trường toàn cầu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng điện thoại vẫn là hai trụ cột giữ nhịp tăng trưởng thương mại quốc tế của Việt Nam trong năm 2025.