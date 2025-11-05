Theo South China Morning Post, Tập đoàn McDonald's đã bán một bất động sản ba tầng, rộng 9.695 feet vuông (khoảng 940m2) tại Trung tâm Thương mại Yuen Long ở Hong Kong với giá 77,4 triệu đô la Hong Kong (tương đương 9,9 triệu USD) thông qua đấu thầu công khai. Đây là lần bán đầu tiên theo kế hoạch thanh lý tài sản của McDonald's được công bố vào tháng 7.

Theo dữ liệu của Cơ quan Đăng ký Đất đai Hong Kong, bất động sản nói trên đã được chuyển nhượng cho bên mua, Acc Investment, vào ngày thứ Hai. McDonald's chưa bình luận gì về việc bán này.

Tập đoàn McDonald's đã mua khu đất rộng 9.695 feet vuông ở Yuen Long với giá 1,2 triệu USD vào năm 1987. Như vậy, thương vụ này đã mang lại cho McDonald’s giá trị gấp hơn 8 lần giá đầu tư ban đầu (khoản đầu tư HK$ 9,3 triệu đô la Hong Kong vào năm 1987). McDonald's Restaurants (Hong Kong) đã gia hạn hợp đồng thuê 20 năm cho các cửa hàng thuê bất động sản nói trên vào năm 2016, với giá thuê hàng tháng là 460.000 đô la Hong Kong/tháng, theo dữ liệu chính thức và các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương.

Vào cuối tháng 7, Tập đoàn McDonald's đã công bố việc bán 8 bất động sản bán lẻ tại Hong Kong - trị giá ước tính 1,2 tỷ đô la Hong Kong - mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội hiếm có để sở hữu bất động sản đã hoàn thiện trong bối cảnh thị trường bất động sản Hong Kong đang chửng lại.

Báo cáo đầu tháng 7 của JLL cho biết giá thuê mặt bằng mặt tiền phố chính tại HongKong đã giảm 2,3% trong nửa đầu năm và có thể giảm thêm tới 10% trong năm 2025. Trong khi đó, tập đoàn CBRE nhận định rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô bất lợi đang khiến giới đầu tư bất động sản thương mại trở nên thận trọng, dù lãi suất đã giảm.

Tuy nhiên, ở thời điểm thương vụ bán bất động sản đầu tiên tại Hong Kong của Chuỗi thức ăn nhanh McDonald’s diễn ra, thị trường bất động sản Hong Kong đã có nhiều triển vọng tích cực hơn. Dữ liệu cho thấy, giao dịch bất động sản Hong Kong ở tháng 10 tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng khi người mua tận dụng việc giảm lãi suất. Tăng trưởng của tháng 10 đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp của lĩnh vực này, củng cố triển vọng phục hồi bền vững của thị trường. Tổng số giao dịch bất động sản, bao gồm nhà mới, nhà cũ, văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng và bãi đỗ xe, tăng 4,7% so với tháng trước, lên 7.190 giao dịch, so với 6.870 giao dịch của tháng 9. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7, khi có 7.212 giao dịch.