8,1 tỷ USD nhập thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, đẩy giá thức ăn cao trong khi giá lợn thấp

Ngày 13/11 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam giữ ổn định sau khi giảm liên tiếp nhiều ngày qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc đứng ở mức 60.000 đồng/kg so với mức giá 57.00 đồng/kg ngày 8/11 và so với mức giá 56.000 đồng/kg cuối tuần qua và mức giá 59.000 đồng/kg của ngày 28/10 và so với mức 60.000 đồng/kg ngày 26/10. Tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP vẫn đứng ở mức 58.000 đồng/kg, đi ngang so với 3 ngày qua và trở về mức giá của ngày 28/10 khi đứng ở mức là 58.000 đồng/kg. Trước đó, giá lợn CP của khu vực miền Trung, miền Đông, miền Tây chỉ đứng ở mức 56.000 đồng/kg.

Giá lợn tại Trung Quốc ngày 13/11 lại nhích lên, đứng ở mức 87.100 đồng/kg, giảm so với mức 86.700 đồng/kg của ngày 10/11; giảm so với mức 89.400 đồng/kg ngày 9/11...