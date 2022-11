Giá lợn hơi vẫn giảm, giá toàn quốc thấp nhất chỉ còn 51.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi vẫn liên tiếp giảm ở nhiều tỉnh thành, mức giá toàn quốc chỉ còn dao động trong khoảng 51.000-58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 2/11: Tiếp đà giảm giá

Giá lợn hơi hôm nay 02/11/2022, tiếp tục giảm. Cả 3 miền Bắc Trung Nam liên tiếp giảm hơn nửa tháng qua, không khỏi khiến người chăn nuôi lo lắng. Thị trường lợn hơi vẫn liên tiếp giảm ở nhiều tỉnh thành, mức giá toàn quốc chỉ còn dao động trong khoảng 51.000-58.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh giảm tiếp 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày trước đó và dao động trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg. Theo đó, cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại Yên Bái và Lào Cai cùng giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Còn tại Bắc Giang, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại địa phương này đang được thương lái thu mua ở mức 55.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg, ngang bằng cùng với Phú Thọ. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay. Trong đó, mức giá cao nhất 58.000 đồng/kg được ghi nhận ở Hà Nội. Mức giá thấp nhất khu vực 53.000 đồng/kg được thu mua ở Vĩnh Phúc.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi tại tỉnh Nghệ An điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 54.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá thu mua thấp nhất khu vực là 53.000 đồng/kg, tiếp tục được ghi nhận tại hai tỉnh Đắk Lắk và Ninh Thuận. Trong khi đó, thương lái tại Quảng Bình và Lâm Đồng vẫn đang giao dịch với giá cao nhất là 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg. Hiện tại, mức giá 51.000 đồng/kg được chứng kiến tại tỉnh Sóc Trăng, thấp nhất khu vực. Thương lái tại các tỉnh thành gồm Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu, Cần Thơ và Trà Vinh tiếp tục giao dịch lợn hơi trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại thu mua với mốc giá trung bình là 56.000 đồng/kg.

Nguồn: ANOVA FEED

Ngày 2/11 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam tiếp tục ổn định ở mức thấp sau khi giảm liên tiếp vài ngày qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc chỉ còn đứng ở mức 56.000 đồng/kg so với mức giá 59.000 đồng/kg của ngày 28/10 và so với mức 60.000 đồng/kg ngày 26/10; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 57.000 đồng/kg, giảm 1 giá so với ngày 28/10 khi đứng ở mức là 58.000 đồng/kg.

Giá lợn tại Trung Quốc ngày 2/11 lại quay đầu tăng trở lại, đứng ở mức 90.500 đồng/kg, sau khi hạ nhiệt vài ngày qua. Trước đó, giá lợn hơi tại Trung Quốc tăng liên tục và đứng ở mức khá cao những tuần qua; cụ thể mức 89.700 đồng/kg ngày 1/11, mức 92.100 đồng/kg của ngày 31/10; giá lợn hơi Trung Quốc ngày 28/10 là 92.400 đồng/kg, so với mức giá hôm 27/10 đứng ở mức 94.000 đồng/kg, so với mức giá 94.400 đồng/kg ngày 26/10, so với ngày 25/10, ở mức 94.900 đồng/kg. Giá lợn hơi Trung Quốc ngày 24/10 đã đứng ở mức 97.200 đồng/kg, sát mốc 100.000 đồng/kg hơi, tăng liên tục so với cuối tuần trước đó, đứng ở mốc 95.300 đồng/kg (ngày 21/10), tăng so với ngày 20/10 ở mức 95.000 đồng/kg, tăng so với mức 94.800 đồng/kg của ngày 19/10, so với ngày 14/10 là 92.300 đồng/kg, so với mức 88.300 đồng/kg ngày 13/10, so với giá ngày 11/10 là 89.400 đồng/kg; so với mức 86.000 đồng/kg của ngày 8/10; 85.200 đồng/kg của ngày 7/10 và so với giá ngày 6/10 là 84.600 đồng/kg và so với mức 81.900 đồng/kg của cách đây hơn 6 tuần.

Giá lợn chỉ có thể nhích tăng khi nhu cầu thịt lợn tăng mạnh vào dịp Tết

Giá lợn giết mổ ở Trung Quốc đã tăng rất mạnh, giá tính từ đầu năm đến nay đã tăng 60%. Chính phủ Trung Quốc cho đến nay đã chưa thành công trong việc cố gắng chống lại việc tăng giá lợn này và ổn định thị trường bằng cách thuê nguồn dự trữ thịt lợn ngoài các đơn vị nhà nước.

Giá lợn giết mổ ở Trung Quốc tiếp tục tăng là một trở ngại đối với chính phủ Trung Quốc trong việc đang nỗ lực ổn định thị trường. Theo một cuộc khảo sát gần đây, giá lợn hơi trung bình đạt 3,51 Euro/kg, tăng khoảng 60% so với đầu năm 2022 và tăng khoảng 125% so với cùng kỳ năm trước. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), giá thịt lợn tại 36 trung tâm buôn bán lớn hiện tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và do đó nằm ở mức cảnh báo thứ hai trong ba mức cảnh báo.

Chính phủ Trung Quốc đang phản ứng với việc này bằng cách thuê nguồn dự trữ thịt lợn từ bên ngoài nguồn dự trữ của nhà nước. Trong tháng 9/2022, đã có ba đợt xuất kho dự trữ thịt lợn với tổng cộng 70.000 tấn. Theo NDRC, hầu hết các tỉnh cũng đã bắt đầu giải phóng nguồn dự trữ, do đó khoảng 200.000 tấn thịt lợn bổ sung được đưa ra thị trường trong tháng 9, đây là khối lượng nhiều nhất trong một tháng. Một số tỉnh cũng hỗ trợ tài chính cho các hộ chăn nuôi lợn tư nhân để tăng nguồn cung. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả những việc này vẫn chưa thực sự có thể ngăn đà tăng giá thịt lợn.

Giá lợn tại Trung Quốc có giảm vài ngày qua song vẫn theo xu hướng tăng. Giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng vọt kể từ cuối tháng 8/2022 đến nay, khiến chính quyền Trung Quốc phải mở kho dự trữ quốc gia để đưa thịt đông lạnh ra thị trường để đảm bảo nguồn cung cho những ngày lễ. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh thịt lợn tại Trung Quốc cảnh báo rằng việc xả kho lạnh cũng không giúp nhiều cho việc hạ nhiệt đà tăng giá thịt lợn. Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, trong tháng 9/2022 Trung Quốc đưa ra thị trường khoảng 200.000 tấn thịt lợn từ kho dự trữ để duy trì nguồn cung và ổn định giá. NDRC cho biết Trung Quốc có đủ dự trữ thịt lợn để đáp ứng nhu cầu trên thị trường và sẽ xả kho dự trữ từng đợt cũng như sẽ tăng số lượng xả kho nếu cần thiết. Thịt lợn là một mặt hàng chủ lực ở Trung Quốc và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các loại thực phẩm được sử dụng để đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của nước này.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng lợn năm 2023 của Trung Quốc dự kiến đạt 675 triệu con. Giá thịt lợn trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022 giảm đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi lớn có vốn đầu tư đáng kể. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lớn vẫn duy trì sản lượng ngay cả khi lỗ ngày càng gia tăng, dự kiến Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu sản xuất thịt lợn vào năm 2023 để duy trì thị phần. Các nhà sản xuất quy mô nhỏ dự kiến sẽ mở rộng sản xuất vào năm 2023 với giá lợn hơi và thịt lợn ổn định.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, uớc tính tổng số lợn của cả nước đến cuối tháng 9/2022 tăng 8,8% so với cùng thời điểm năm 2021.

Được biết, với thị trường Việt Nam, theo một kết quả nghiên cứu về thị trường do Công ty Nghiên cứu thị trường Ipsos công bố, nếu như năm 2018, lượng thịt lợn tiêu thụ bình quân của ta là 31,4 kg/người/năm thì đến năm 2022 đã giảm mạnh xuống còn 23,5 kg/người/năm.

Cũng theo nghiên cứu nói trên, trong những năm qua, lượng tiêu thụ thịt gia cầm bình quân trên đầu người của ta lại tăng đáng kể với mức tăng 8,5%/năm. Cụ thể, năm 2020, lượng tiêu thụ gia cầm bình quân 17 kg/người/năm, thì đến năm 2022 là 20 kg/người/năm. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 8 kg thịt lợn/người/năm đã được thay thế bằng thịt gia cầm và loại thịt, cá khác.

Trong khi đó, sản lượng thịt lợn ở Việt Nam đang tăng mạnh khi các công ty đang bắt đầu tái đàn trở lại khi dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát, đồng thời có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực chăn nuôi.

Nhu cầu giảm trong khi sản lượng tăng, đang khiến cho giá lợn hơi giảm mạnh. Các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi nhận định, giá lợn hơi trong nước vẫn sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian tới và chỉ có thể nhích tăng khi nhu cầu thịt lợn tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán...