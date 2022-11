Giá lợn hơi hôm nay 3/11 tiếp tục giảm tử 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các đơn vị trong ngành dự báo, thị trường lợn hơi dự báo sẽ còn giảm nhẹ thêm vài giá...

Giá lợn hơi hôm nay 3/11: Tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 03/11/2022, toàn quốc tiếp tục giảm. Giá lợn trên cả nước dao động trong khoảng 51.000-58.000 đồng/kg. Giá lợn giảm 1.000-2.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Kiên Giang về mức giá 51.000-52.000 đồng/kg. Các đơn vị trong ngành dự báo, thị trường lợn hơi dự báo sẽ còn giảm nhẹ thêm vài giá.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ tại một số tỉnh thành và dao động trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình cùng về mức 55.000 đồng/kg - ngang với Phú Thọ và Bắc Giang. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, Vĩnh Phúc duy trì giá thu mua ở mốc 53.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Tại TP.Hà Nội, giá lợn hơi hôm nay đi ngang và hiện ở mức 58.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai được thương lái thu mua cùng giá 54.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại có giá ổn định ở mức 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục duy trì giảm giá trên diện rộng và dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, mức giảm giá sâu nhất 2.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa và đưa giá lợn hơi về mức 54.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định cùng giao dịch ở mốc 55.000 đồng/kg.

Cùng ghi nhận mức giảm giá 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận và Quảng Bình dao động trọng khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng. Mức giá thấp nhất khu vực 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại Nghệ An, Đắk Lắk, Ninh Thuận.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương và dao động trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau điều chỉnh giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg còn 55.000 đồng/kg - ngang với các tỉnh Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang và Bạc Liêu. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá giao dịch tại Bình Phước, TP.HCM, Bình Dương và Tây Ninh cùng ở mức 56.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại An Giang. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, Sóc Trăng đứng ở mức 51.000 đồng/kg, tiếp tục là tỉnh có giá lợn hơi thấp nhất khu vực.

Nguồn: ANOVA FEED

Ngày 3/11 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam tiếp tục ổn định ở mức thấp sau khi giảm liên tiếp vài ngày qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc chỉ còn đứng ở mức 56.000 đồng/kg so với mức giá 59.000 đồng/kg của ngày 28/10 và so với mức 60.000 đồng/kg ngày 26/10; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 57.000 đồng/kg, giảm 1 giá so với ngày 28/10 khi đứng ở mức là 58.000 đồng/kg.

Giá lợn tại Trung Quốc ngày 3/11 lại quay đầu giảm trở lại, đứng ở mức 89.100 đồng/kg, giảm gần 1,5 giá so với mức 90.500 đồng/kg của ngày 2/11, giá này cũng đã hạ nhiệt vài ngày qua. Trước đó, giá lợn hơi tại Trung Quốc tăng liên tục và đứng ở mức khá cao những tuần qua; cụ thể mức 89.700 đồng/kg ngày 1/11, mức 92.100 đồng/kg của ngày 31/10; giá lợn hơi Trung Quốc ngày 28/10 là 92.400 đồng/kg, so với mức giá hôm 27/10 đứng ở mức 94.000 đồng/kg, so với mức giá 94.400 đồng/kg ngày 26/10, so với ngày 25/10, ở mức 94.900 đồng/kg. Giá lợn hơi Trung Quốc ngày 24/10 đã đứng ở mức 97.200 đồng/kg, sát mốc 100.000 đồng/kg hơi, tăng liên tục so với cuối tuần trước đó, đứng ở mốc 95.300 đồng/kg (ngày 21/10), tăng so với ngày 20/10 ở mức 95.000 đồng/kg, tăng so với mức 94.800 đồng/kg của ngày 19/10, so với ngày 14/10 là 92.300 đồng/kg, so với mức 88.300 đồng/kg ngày 13/10, so với giá ngày 11/10 là 89.400 đồng/kg; so với mức 86.000 đồng/kg của ngày 8/10; 85.200 đồng/kg của ngày 7/10 và so với giá ngày 6/10 là 84.600 đồng/kg và so với mức 81.900 đồng/kg của cách đây hơn 6 tuần.

Ngành chăn nuôi vẫn chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu thức ăn cao

Trong quý III/2022, giá lợn hơi tại Việt Nam có xu hướng tăng so với quý trước, giá tăng cao nhất quý vào 20 ngày đầu tháng 7/2022, sau đó giảm trở lại. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn đứng ở mức cao dù một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu giảm giá trong thời gian gần đây.

Trong tháng 10/2022, giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm và dự kiến sẽ duy trì mức giảm trong ngắn hạn. Hiện giá lợn hơi trên cả nước dao động trong khoảng 51.000-58.000 đồng/kg, giảm 2.000-5.000 đồng/kg so với cuối tháng 9/2022. Dự báo trong thời gian tới, giá lợn hơi vẫn sẽ dao động quanh ngưỡng 50.000-60.000 đồng/kg. Tuy nhiên giá lợn hơi sẽ tăng trở lại vào thời điểm cuối năm do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao.

Thời gian qua, giá lợn hơi biến động giảm, nhưng giá thức ăn chăn nuôi và giá vật tư đầu vào của ngành chăn nuôi vẫn không giảm. Thêm vào đó, đồng USD tăng giá cũng góp phần tác động vào giá thức ăn chăn nuôi khó có thể giảm. Chỉ còn gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết cũng sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Vì vậy, hiện nay người chăn nuôi cũng chuẩn bị nguồn thịt cung ứng cho người tiêu dùng đón Tết. Tuy nhiên, với những biến động kinh tế, thị trường hiện nay, người chăn nuôi muốn tái đàn, mở rộng đàn gia súc, gia cầm để tăng lượng thịt cung ứng cũng phải tính toán kỹ lưỡng.

USDA dự báo sản xuất thịt lợn ở Việt Nam cũng sẽ tiếp tục phục hồi do việc khống chế dịch tả lợn châu Phi ASF đã bảo vệ ngành chăn nuôi khỏi các đợt bùng phát quy mô lớn.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Trên thị trường thế giới, trong quý III/2022, giá lợn nạc tại Chicago - Hoa Kỳ có xu hướng giảm mạnh so với quý trước do nhu cầu của Trung Quốc giảm. Ngành chăn nuôi lợn thế giới vẫn chịu nhiều áp lực từ chi phí nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cao khi chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, trong khi lạm phát leo thang ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới và dịch tả lợn châu Phi vẫn lây lan tại nhiều nơi.

Xu hướng giảm giá tiếp tục diễn ra trong 15 ngày đầu tháng 10/2022. Giá lợn nạc tại Chicago - Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất tháng vào ngày 16/10/2022 (ở mức 82,4 UScent/lb), tăng trở lại từ ngày 17-23/10/2022, nhưng sau đó giảm trở lại. Ngày 28/10/2022, giá lợn nạc tại Chicago, Hoa Kỳ giao kỳ hạn gần ở mức 85,1 UScent/lb, giảm 4% so với cuối tháng 9/2022, nhưng tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường thịt lợn của Hoa Kỳ dự kiến sẽ phục hồi trong thời gian tới, nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng trong các dịp lễ lớn cuối năm.

Tại Trung Quốc, giá thịt lợn tăng vọt kể từ cuối tháng 8/2022 đến nay, khiến chính quyền Trung Quốc phải mở kho dự trữ quốc gia để đưa thịt đông lạnh ra thị trường để đảm bảo nguồn cung cho những ngày lễ. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh thịt lợn tại Trung Quốc cảnh báo rằng việc xả kho lạnh cũng không giúp nhiều cho việc hạ nhiệt đà tăng giá thịt lợn. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), giá thịt lợn tại 36 trung tâm buôn bán lớn hiện tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và do đó nằm ở mức cảnh báo thứ hai trong ba mức cảnh báo. Chính phủ đang phản ứng với việc này bằng cách thuê nguồn dự trữ thịt lợn từ bên ngoài nguồn dự trữ của nhà nước. Một số tỉnh cũng hỗ trợ tài chính cho các hộ chăn nuôi lợn tư nhân để tăng nguồn cung. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả những việc này vẫn chưa thực sự có thể ngăn đà tăng giá.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, tháng 9/2022, Trung Quốc nhập khẩu 650 nghìn tấn thịt (bao gồm cả nội tạng), trị giá 2,98 tỷ USD, giảm 1,3% về lượng và giảm 4,8% về trị giá so với tháng 8/2022; So với tháng 9/2021 giảm 6,2% về lượng, nhưng tăng 14,2% về trị giá. Lũy kế 9 tháng năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 5,41 triệu tấn thịt, trị giá 23,15 tỷ USD, giảm 26,8% về lượng và giảm 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu nhập khẩu từ Brazil, Hoa Kỳ, Newzeland, Argentina và Australia.

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng thịt lợn thế giới năm 2023 được dự báo đạt 111 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2022 do sản lượng ở Trung Quốc tăng. Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 2% do ngành chăn nuôi tiếp tục phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi (ASF). Giá thức ăn chăn nuôi ở Trung Quốc tăng sẽ hạn chế việc nuôi lợn quá trọng lượng.

USDA dự báo Mỹ, Brazil và Mehico sẽ tăng cường chăn nuôi để bù đắp cho sự sụt giảm ở các nước lớn khác như EU và Anh. Giá thức ăn chăn nuôi, giá năng lượng tăng và các hạn chế về môi trường sẽ làm giảm sản lượng lợn của EU. Các nhà chăn nuôi ở Anh phải đối mặt với chi phí thức ăn chăn nuôi cao và nhu cầu đối với thịt lợn nội địa giảm. Brazil và Mehico tiếp tục mở rộng lĩnh vực sản xuất thịt lợn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nước, một phần do người tiêu dùng tìm kiếm các thức ăn thay thế cho thịt bò giá cao hơn và nhu cầu xuất khẩu tăng ở một số quốc gia chủ chốt.

USDA dự báo sản xuất thịt lợn ở Việt Nam cũng sẽ tiếp tục phục hồi do việc khống chế dịch tả lợn châu Phi ASF đã bảo vệ ngành chăn nuôi khỏi các đợt bùng phát quy mô lớn.

Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu năm 2023 được dự báo sẽ giảm 2%, xuống còn 10,5 triệu tấn do nhập khẩu của Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp. Bất chấp dịch tả ASF kéo dài, nhập khẩu thịt lợn của Philippines cũng được dự báo sẽ giảm do chính sách ưu đãi nhập khẩu kết thúc vào năm 2022 (khối lượng hạn ngạch nhập khẩu thịt lợn của Philippines tăng tạm thời kết thúc vào tháng 5/2022 và thuế quan giảm được gia hạn đến cuối năm 2022). Nhập khẩu thịt lợn của Anh tăng do xu hướng tiêu dùng dự kiến sẽ quay trở lại như trước khi đại dịch diễn ra. Sản lượng thịt lợn của Hoa Kỳ năm 2023 được dự báo sẽ tăng 1% so với năm 2022, lên 12,4 triệu tấn khi tăng dần các giống lợn và trọng lượng lợn tăng. Tuy nhiên, xuất khẩu thịt lợn của Hoa Kỳ năm 2023 được dự báo sẽ giảm do nhu cầu của các nhà nhập khẩu chính như Mehico và Trung Quốc giảm.