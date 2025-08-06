Nhịp sống miền Trung

Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam hỗ trợ xây 5 ngôi nhà trị giá 300 triệu cho người dân nghèo

Trương Hồng - Đình Hiệp
06/08/2025 07:48 GMT +7
Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 300 triệu động để xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa tại các xã Đồng Dương, Thăng Phú, Thăng Điền, Thăng Trường và Thăng An, thành phố Đà Nẵng.

Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Sành (thôn Nam Bình Sơn, Đồng Dương).

Ngôi nhà cấp 4 khang trang được xây dựng trong vòng 3 tháng nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền, các tổ chức Đoàn thể địa phương và họ hàng thân quyến, người góp công, người góp của cùng với kinh phí 60 triệu đồng do Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam tài trợ.

Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Sành, thôn Nam Bình Sơn, Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng mới để xây dựng nhà tỉnh nghĩa

Ông Phạm Đức Dũng - Giám đốc Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng cho biết: “ngoài nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Sành (thôn Nam Bình Sơn, Đồng Dương) vừa bàn giao xong, thời gian tới đơn vị sẽ bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa còn lại tại 4 xã Thăng Phú, Thăng Điền, Thăng Trường và Thăng An”.

Cũng theo ông Phạm Đức Dũng, năm 2025 Agribank Chi nhánh Quảng Nam có nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Agribank phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ xóa 100 ngôi nhà tạm, nhà dột nát (60 triệu/nhà) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng nam (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng với tổng trị giá 6 tỷ đồng.

“Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội mà Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam (cũ) duy trì nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng...”, ông Phạm Đức Dũng cho biết.

Tham khảo thêm
Cận cảnh những khu 'đất vàng' Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế

Cận cảnh những khu "đất vàng" Đà Nẵng quy hoạch làm Trung tâm tài chính quốc tế

Dân phản ánh mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn “xâm lấn” khu dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng nói gì?

Dân phản ánh mùi hôi từ bãi rác Khánh Sơn “xâm lấn” khu dân cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng nói gì?

Tags:

Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm, điều động loạt cán bộ các sở, ngành ở Khánh Hòa

Bổ nhiệm, điều động loạt cán bộ các sở, ngành ở Khánh Hòa

Khánh Hòa đón 19.000 khách du lịch quốc tế

Khánh Hòa đón 19.000 khách du lịch quốc tế

TP.Huế đề nghị Chính phủ bố trí 5.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ nối cảng Phong Điền với cửa khẩu Hồng Vân

TP.Huế đề nghị Chính phủ bố trí 5.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ nối cảng Phong Điền với cửa khẩu Hồng Vân

Hưởng lợi từ các chính sách thuế quan, Đà Nẵng xuất siêu hơn 100 triệu USD

Hưởng lợi từ các chính sách thuế quan, Đà Nẵng xuất siêu hơn 100 triệu USD

TP.Huế chi trả hơn 272 tỷ đồng cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc

TP.Huế chi trả hơn 272 tỷ đồng cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc

Agribank miền Trung chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng với sinh viên Trường Đại học kinh tế - Đại học Huế

Agribank miền Trung chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng với sinh viên Trường Đại học kinh tế - Đại học Huế

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm, điều động loạt cán bộ các sở, ngành ở Khánh Hòa

Bổ nhiệm, điều động loạt cán bộ các sở, ngành ở Khánh Hòa

Khánh Hòa đón 19.000 khách du lịch quốc tế

Khánh Hòa đón 19.000 khách du lịch quốc tế

TP.Huế đề nghị Chính phủ bố trí 5.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ nối cảng Phong Điền với cửa khẩu Hồng Vân

TP.Huế đề nghị Chính phủ bố trí 5.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ nối cảng Phong Điền với cửa khẩu Hồng Vân

Hưởng lợi từ các chính sách thuế quan, Đà Nẵng xuất siêu hơn 100 triệu USD

Hưởng lợi từ các chính sách thuế quan, Đà Nẵng xuất siêu hơn 100 triệu USD