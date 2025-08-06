Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam hỗ trợ xây 5 ngôi nhà trị giá 300 triệu cho người dân nghèo

Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Sành (thôn Nam Bình Sơn, Đồng Dương).

Ngôi nhà cấp 4 khang trang được xây dựng trong vòng 3 tháng nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền, các tổ chức Đoàn thể địa phương và họ hàng thân quyến, người góp công, người góp của cùng với kinh phí 60 triệu đồng do Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam tài trợ.

Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Sành, thôn Nam Bình Sơn, Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng mới để xây dựng nhà tỉnh nghĩa

Ông Phạm Đức Dũng - Giám đốc Agribank Chi nhánh Thăng Bình Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng cho biết: “ngoài nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Sành (thôn Nam Bình Sơn, Đồng Dương) vừa bàn giao xong, thời gian tới đơn vị sẽ bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa còn lại tại 4 xã Thăng Phú, Thăng Điền, Thăng Trường và Thăng An”.

Cũng theo ông Phạm Đức Dũng, năm 2025 Agribank Chi nhánh Quảng Nam có nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Agribank phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ xóa 100 ngôi nhà tạm, nhà dột nát (60 triệu/nhà) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng nam (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng với tổng trị giá 6 tỷ đồng.

“Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội mà Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam (cũ) duy trì nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng...”, ông Phạm Đức Dũng cho biết.