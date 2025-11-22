Công đoàn Agribank thăm, động viên và hỗ trợ người lao động Agribank Chi nhánh Khánh Hòa bị ảnh hưởng do mưa lũ

Đoàn công tác Công đoàn Agribank do ông Nguyễn Tiến Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Agribank, Trưởng công đoàn khu vực 5, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Miền Trung dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao 300 triệu đồng từ nguồn an sinh xã hội của Công đoàn Agribank để hỗ trợ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Agribank Chi nhánh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống và công tác.

Đoàn công tác của Công đoàn Agribank do ông Nguyễn Tiến Trường (áo trắng) – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Agribank, Trưởng công đoàn khu vực 5, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Miền Trung dẫn đầu đã đến thăm Agribank Chi nhánh Khánh Hòa. Ảnh: K.A.

Theo thống kê ban đầu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và cán bộ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nhiều khu vực ngập sâu, có nơi nước dâng trên 1 mét, làm hư hỏng nhà cửa, phương tiện và tài sản của nhiều gia đình đoàn viên. Trụ sở một số chi nhánh loại II, phòng giao dịch bị ngập, ảnh hưởng đến hoạt động và điều kiện làm việc của cán bộ, người lao động tại chi nhánh.

Ông Nguyễn Tiến Trường chia sẻ tại buổi thăm hỏi: “Công đoàn Agribank luôn đặt người lao động vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động. Chúng tôi rất chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà các anh chị đang phải gánh chịu. Mong rằng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ phần nào giúp các đoàn viên khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và yên tâm công tác. Công đoàn Agribank sẽ tiếp tục đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động trong mọi hoàn cảnh.”

Ông Nguyễn Tiến Trường – Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đoàn công tác đã đến thăm động viên cán bộ, người lao động Agribank Chi nhánh Khánh Hòa bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: K.A.

Đoàn công tác cũng trực tiếp đến kiểm tra và động viên cán bộ tại chi nhánh Diên Khánh - một trong những đơn vị bị ngập sâu, thiệt hại nặng; trực tiếp đến thăm, động viên hai Đoàn viên công đoàn Agribank Chi nhánh Diên Khánh là Trần Thượng Lễ, Trưởng phòng tổng hợp và Võ Thị Minh Trâm, Phó Trưởng phòng kế toán ngân quỹ nhà bị ngập sâu trong lũ, đồng thời đoàn ghi nhận những nỗ lực của tập thể chi nhánh trong việc nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm đưa trụ sở trở lại phục vụ khách hàng an toàn.

Trước đó, Công đoàn Agribank đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các chi nhánh bị thiệt hại do thiên tai tại Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định… thể hiện vai trò tiên phong của Công đoàn trong công tác chăm lo và bảo vệ người lao động.

Những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần “kịp thời – sẻ chia – đồng hành”, luôn quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công đoàn Agribank. Ảnh: K.A.

Những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời của Công đoàn Agribank không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, là điểm tựa giúp cán bộ, nhân viên toàn hệ thống vững tin vượt qua khó khăn. Qua đó tiếp tục khẳng định Công đoàn Agribank luôn đồng hành cùng người lao động, lan tỏa giá trị nhân văn và xây dựng tập thể Agribank đoàn kết, vững mạnh.

Ngày 22/11/2025, đoàn công tác tiếp tục vượt lũ đến thăm, động viên và hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động Chi nhánh Phú Yên và Chi nhánh Bình Định.