Chứng khoán hôm nay mới nhất 26/11: Sau 'cú xả hàng' VN-Index tiếp tục 'thử lửa', loạt sự kiện đáng chú ý hôm nay

Thị trường chứng khoán ngày hôm qua 25/11 chứng VN-Index tăng điểm trong đầu phiên, sau đó quay đầu giảm về cuối phiên. Kết phiên, thị trường đóng cửa tại mức 1.660,36 điểm, giảm 7,62 điểm.

Có 16/18 nhóm ngành giảm, trong đó các nhóm viễn thông, ô tô & phụ tùng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính là những nhóm kéo thị trường đi xuống. Khối ngoại bán ròng trên HSX, trong khi mua ròng nhẹ trên HNX.

Nhận định về thị trường hôm nay 26/11, công ty Chứng khoán Asean (Aseansc) cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục biến động, rung lắc do ảnh hưởng từ áp lực bán ròng của khối ngoại, đồng thời đây cũng là giai đoạn thiếu vắng thông tin vĩ mô hỗ trợ. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1,640 - 1,650 điểm trong khi kháng cự gần là vùng 1,670 - 1,675 điểm.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 26/11: Sau "cú xả hàng", VN-Index "thử lửa". Ảnh AI minh hoạ

"Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang có giá vốn an toàn đi cùng với xu hướng tăng ngắn hạn trên đồ thị. Nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể canh các nhịp biến động để tìm kiếm cơ hội, đồng thời cần hạn chế mua đuổi tại các nhịp kéo rướn trong phiên", Chứng khoán Asean khuyến nghị.

Trong khi, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nêu quan điểm: Nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu giữ được xu hướng tăng. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu hình thành nền giá vững chắc và chờ đợi giải ngân khi lực cầu quay lại mạnh mẽ trên thị trường. Nhà đầu tư cũng không nên mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ.

Đồng quan điểm, công ty Chứng khoán BIDV (BSC), Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) hay Chứng khoán Rồng Việt đều nhận định, việc thị trường rung lắc cùng với lực bán ồ ạt xuất hiện ở các nhóm ngành lớn cho thấy tâm lý thị trường đang không mấy lạc quan.

Công ty Chứng khoán SHS đánh giá, chất lượng thị trường và dòng tiền chưa cải thiện, chỉ duy trì số ít mã có khả năng sinh lợi ngắn hạn. Điều này dẫn đến áp lực bán ngắn hạn gia tăng khá đột biến ở nhiều mã có tính chất đầu cơ cao, nhất là nhóm mã dịch vụ tài chính khi thanh khoản thị trường dưới mức trung bình.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 25/11: Kịch tính, VN-Index có "bẫy tăng giá" và 4 nhóm ngành cần theo dõi cắt lỗ

"Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế", Chứng khoán SHS lưu ý.

Theo hướng phân tích của công ty Chứng khoán BETA, cuộc giằng co giữa hai phe mua và bán vẫn hiện hữu, sự lấn lướt của bên mua chưa thật sự rõ ràng để tạo ra một nhịp bứt phá mạnh mẽ.

VN-Index đang thiếu vắng động lực dẫn dắt, những nhịp rung lắc có khả năng tiếp tục xuất hiện trong ngắn hạn, phản ánh sự giằng co liên tục giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn “thử lửa” quan trọng, giúp thị trường tìm kiếm điểm cân bằng mới.

"Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy, ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, dòng tiền ổn định và ít chịu ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn. Các nhịp điều chỉnh sâu về vùng hỗ trợ mạnh có thể được xem là cơ hội để gia tăng tỷ trọng một cách có chọn lọc", Chứng khoán BETA khuyến nghị.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/11:



* HQC: Ngày 24/11, HĐQT CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC – HOSE) thông qua việc tạm dừng phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ vay theo nghị quyết HĐQT số 19 và 20 trong ngày 07/8/2025.



* THG: Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2025.



* DXG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – HOSE) đã mua vào hơn 1,25 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 20/11. Qua đó, nâng sở hữu chung của cả nhóm lên hơn 92,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,05%.



* VDP: Ông Trịnh Quang Nghĩa, cá nhân đầu tư đã mua vào hơn 1,37 triệu cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP – HOSE), tương ứng tỷ lệ 6,23% trong ngày 19/11. Trước giao dịch, ông Nghĩa chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VDP nào.



* ADG: CTCP Clever Group (ADG – HOSE) thông qua việc góp thêm phần vốn hơn 35,57 tỷ đồng, tương đương hơn 3,55 triệu cổ phần tại CTCP Địa ốc Thông minh.



* VSH: CTCP QLQ Đầu Tư Đỏ, cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH – HOSE) đã bán ra 10,26 triệu cổ phiếu VSH trong ngày 21/11. Qua đó, giảm sở hữu tại VSH xuống còn 2,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,12% và không còn là cổ đông lớn của VSH.



* DHC: Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Bá Phương, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC – HOSE) đã mua vào 203.100 cổ phiếu DHC từ ngày 22/10 đến 18/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thủy đã nâng sở hữu tại DHC lên hơn 7,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,96%.



* VNS: Ông Lê Hải Đoàn, Thành viên HĐQT CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS – HOSE) đăng ký mua hơn 5,49 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 01/12 đến 30/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Đoàn sẽ nâng sở hữu tại VNS lên hơn 9,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,6%.



* LDP: Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar (LDP – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 898.000 cổ phiếu LDP sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/11 đến 25/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.



* DL1: CTCP Tập đoàn Alpha Seven (DL1 – HNX) thông qua việc phát hành hơn 10,62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 10:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.