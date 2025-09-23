Agribank khu vực miền Trung chắp cánh ước mơ giảng đường đại học cho em Ngô Minh Khuê

Ông Đặng Văn Hùng - Trưởng phòng hành chính - Quản trị, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Agribank nói chung và Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nói riêng, luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Agribank khu vực miền Trung trao học bổng cho em Ngô Minh Khuê. Ảnh: T.H.

Nhiều chương trình ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, trạm y tế, trao học bổng cho các em học sinh - sinh viên nghèo, tặng vườn cây khởi nghiệp, tặng cây con/giống cho các hộ gia đình khó khăn, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển… nhờ đó đã góp phần giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.

Cá nhân ông Đặng Văn Hùng - Trưởng phòng hành chính - Quản trị, Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã gửi tặng thêm em Ngô Minh Khuê 5 triệu đồng. Ảnh: T.H.

“Thông qua chương trình trao học bổng cho em Ngô Minh Khuê hôm nay, Agribank khu vực miền Trung mong muốn phần nào chung tay tiếp thêm động lực học tập cho em Ngô Minh Khuê. Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn của Agribank đối với em. Hi vọng em Ngô Minh Khuê sẽ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, học tập thật tốt…", ông Hùng nói.

Quang cảnh buổi trao học bổng cho em Ngô Minh Khuê, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, PGS.TS. Nguyễn Duy Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế chia sẻ: Mỗi mùa tựu trường là một hành trình mới bắt đầu, nhưng không phải bạn trẻ nào cũng may mắn bước vào cánh cổng đại học với điều kiện đầy đủ. Trong số các tân sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm học 2025-2026, có nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi cha, mẹ, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, sống xa quê, không nơi nương tựa... nhưng vẫn nỗ lực học tập, vượt lên số phận để theo đuổi ước mơ tri thức và nghề nghiệp.

Dịp này, Agribank khu vực miền Trung đã tổ chức trao học bổng có giá trị 15 triệu đồng cho em Ngô Minh Khuê là tân sinh viên của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Đây là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế gửi lời cảm ơn đến Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung. Ảnh: T.H.

“Đại diện cho Trường Đại học Luật, Đại học Huế, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã phối hợp và đồng hành cùng nhà trường trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, việc tổ chức trao học bổng cho em Ngô Minh Khuê, một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khiến tôi vô cùng xúc động, học bổng này sẽ tiếp thêm động lực, chia sẻ gánh nặng chi phí ban đầu và đồng hành cùng em trên hành trình học tập.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung tay, đóng góp và hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tốt hơn vươn lên trong học tập....”. PGS.TS. Nguyễn Duy Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nói.

Được biết, em Ngô Minh Khuê (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha và mẹ. Dù mắc căn bệnh đái tháo đường hành hạ từ năm lớp 8 nhưng em rất nỗ lực trong học tập và kết quả là em đã trúng tuyển Trường đại học Luật - Đại học Huế với tổng điểm 26,75 (văn 8.75, sử 8.25, địa 9.75).

Em Ngô Minh Khuê bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo nhà trường và đơn vị tài trợ. Ảnh: T.H.

Xúc động trước tình cảm của Agribank, em Ngô Minh Khuê tân sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công đoàn và Đoàn thanh niên Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung đã quan tâm, trao tặng cho em suất học bổng ý nghĩa này.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với em Ngô Minh Khuê tân sinh viên của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Ảnh: T.H.

Học bổng không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập và sinh hoạt, mà còn mang lại cho em một cuộc sống ổn định hơn, để em yên tâm học tập và theo đuổi ước mơ, suất học bổng 15 triệu đồng này giúp em có thêm điều kiện đầu tư cho việc học, đồng thời chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống.

“Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, học bổng còn là nguồn động viên to lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy mình được khích lệ và được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng hơn nữa trên con đường học tập, rèn luyện và phấn đấu trở thành một người có ích cho xã hội....”, em Ngô Minh Khuê bày tỏ.