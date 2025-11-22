Trao hỗ trợ khắc phục mưa lũ ở Khánh Hòa

Ngày 22/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thăm hỏi, động viên người dân vùng bị ngập lụt tại xã Diên Điền, xã Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa.

Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị; lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn cứu hộ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là nhân dân trong việc phòng, chống và giảm thiểu tác hại của thiên tai.

Triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để cứu nạn, tìm kiếm những người đang bị mất tích. Phải bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men.

Mưa lũ những ngày qua làm cho nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị ngập sâu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Dịp này, TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng; cử 50 bác sĩ đến 5 điểm tập trung đông người dân để khám, chữa bệnh; sử dụng thiết bị bay hỗ trợ thả hàng cứu trợ; triển khai 60 tình nguyện viên tổ chức các bếp nấu cơm cho người dân vùng lũ.

Toàn tỉnh ghi nhận 14 người tử vong, 1 người mất tích và 20 người bị thương do mưa lũ. Mưa lớn gây ngập sâu trên 15.300 ngôi nhà (mực nước từ 1–3 m); làm chết gần 24.500 con gia súc, gia cầm, thiệt hại 157 ha diện tích nuôi trồng thủy sản.