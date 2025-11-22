Nhịp sống miền Trung

Trao hỗ trợ khắc phục mưa lũ ở Khánh Hòa

+ aA -
Công Tâm
22/11/2025 16:16 GMT +7
Tại buổi làm việc với Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trao 70 tỷ đồng hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 22/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thăm hỏi, động viên người dân vùng bị ngập lụt tại xã Diên Điền, xã Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa.

Cùng đi có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự vào cuộc quyết liệt, tận tụy, trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị; lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn cứu hộ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là nhân dân trong việc phòng, chống và giảm thiểu tác hại của thiên tai.

Triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để cứu nạn, tìm kiếm những người đang bị mất tích. Phải bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men.

Mưa lũ những ngày qua làm cho nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị ngập sâu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Dịp này, TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng; cử 50 bác sĩ đến 5 điểm tập trung đông người dân để khám, chữa bệnh; sử dụng thiết bị bay hỗ trợ thả hàng cứu trợ; triển khai 60 tình nguyện viên tổ chức các bếp nấu cơm cho người dân vùng lũ.

Toàn tỉnh ghi nhận 14 người tử vong, 1 người mất tích và 20 người bị thương do mưa lũ. Mưa lớn gây ngập sâu trên 15.300 ngôi nhà (mực nước từ 1–3 m); làm chết gần 24.500 con gia súc, gia cầm, thiệt hại 157 ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Tham khảo thêm
Hà Nội hỗ trợ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Hà Nội hỗ trợ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Hơn 112 tỷ đồng gửi tới đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Hơn 112 tỷ đồng gửi tới đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Hàng không vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ vùng mưa lũ, công bố đầu mối tiếp nhận

Hàng không vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ vùng mưa lũ, công bố đầu mối tiếp nhận

Tags:

Cùng chuyên mục

Công đoàn Agribank thăm, động viên và hỗ trợ người lao động Agribank Chi nhánh Khánh Hòa bị ảnh hưởng do mưa lũ

Công đoàn Agribank thăm, động viên và hỗ trợ người lao động Agribank Chi nhánh Khánh Hòa bị ảnh hưởng do mưa lũ

Agribank hỗ trợ kịp thời 11 tỷ đồng giúp các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Agribank hỗ trợ kịp thời 11 tỷ đồng giúp các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trao hỗ trợ khắc phục mưa lũ ở Khánh Hòa

Trao hỗ trợ khắc phục mưa lũ ở Khánh Hòa

Huế chuẩn bị “bơm lực” cho doanh nghiệp thành lập mới: Hỗ trợ từ công nghệ đến kế toán

Huế chuẩn bị “bơm lực” cho doanh nghiệp thành lập mới: Hỗ trợ từ công nghệ đến kế toán

Chiến lược đào tạo nghề mới tại Đà Nẵng cho lao động nông thôn

Chiến lược đào tạo nghề mới tại Đà Nẵng cho lao động nông thôn

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi hướng về ngày 20/11

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi hướng về ngày 20/11

Cùng chuyên mục

Công đoàn Agribank thăm, động viên và hỗ trợ người lao động Agribank Chi nhánh Khánh Hòa bị ảnh hưởng do mưa lũ

Công đoàn Agribank thăm, động viên và hỗ trợ người lao động Agribank Chi nhánh Khánh Hòa bị ảnh hưởng do mưa lũ

Agribank hỗ trợ kịp thời 11 tỷ đồng giúp các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Agribank hỗ trợ kịp thời 11 tỷ đồng giúp các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trao hỗ trợ khắc phục mưa lũ ở Khánh Hòa

Trao hỗ trợ khắc phục mưa lũ ở Khánh Hòa

Huế chuẩn bị “bơm lực” cho doanh nghiệp thành lập mới: Hỗ trợ từ công nghệ đến kế toán

Huế chuẩn bị “bơm lực” cho doanh nghiệp thành lập mới: Hỗ trợ từ công nghệ đến kế toán