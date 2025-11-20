Nhiều hoạt động ý nghĩa của Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi hướng về ngày 20/11

Trong không khí ấm áp của ngày tri ân, đại diện Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi đã đến thăm, gửi lời chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Hà (xã An Phú) và Trường Tiểu học Chánh Lộ (phường Cẩm Thành). Những lời chúc sức khỏe, lời tri ân chân thành được gửi đến quý thầy, cô – những người đã và đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, nuôi dưỡng tri thức cho thế hệ tương lai.

Đại diện Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng thầy, cô Trường Tiểu học Nghĩa Hà nhân ngày 20/11. Ảnh: Q.N.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thăm hỏi, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi còn dành tặng 80 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường. Đây là món quà ý nghĩa, góp phần giúp các em có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, yên tâm đến lớp và tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Ông Ngô Anh Thắng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.N.

Đại diện nhà trường bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với Ban Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi vì đã có những hỗ trợ thiết thực và kịp thời dành cho học sinh. Những suất quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia nhân văn, lan tỏa tinh thần đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục.

Dịp này, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi tặng 80 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.N.

Được biết, trong những ngày qua, Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi và các Chi nhánh trực thuộc đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các hoạt động tri ân và hỗ trợ của Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi trong dịp 20/11 tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của ngân hàng đối với cộng đồng, đồng thời tạo thêm động lực để thầy và trò vững bước trong hành trình gieo mầm tri thức.