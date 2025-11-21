Chiến lược đào tạo nghề mới tại Đà Nẵng cho lao động nông thôn

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Oánh - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta, là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới.

Vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm cho người lao động tại các xã nghèo trên địa bàn cả nước thời gian qua đã có một bước tiến triển mới.

Đối với Đà Nẵng nhờ triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhiều làng nghề truyền thống đã được khôi phục và phát triển; nhiều mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đã được thực hiện có hiệu quả; nhiều lao động nông thôn sau khi học nghề đã thoát nghèo, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Sáng 21/11, tại phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn cùng với Chi cục Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm trên địa bàn có xã nghèo”

Ông Nguyễn Thế Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với thành phố Đà Nẵng, sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, có rất nhiều xã, nhất là các xã khu vực miền núi, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi sinh kế của người dân vẫn dựa chủ yếu vào nông nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT).

Ông Nguyễn Thế Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tọa đàm

Thời gian qua, nhiều hoạt động triển khai công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã được tổ chức thực hiện khá tốt trên địa bàn thành phố. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021 - 2025 với hơn 166 tỷ đồng, UBND thành phố đã phân bổ cho các sở, ngành, đơn vị của thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố (cũ) để triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường; hỗ trợ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề.

Tổ chức 32 lớp tập huấn nâng cao năng lực và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về GDNN trên địa bàn tỉnh cho 2.351 cán bộ cấp huyện, cấp xã, cán bộ thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng GDNN cho 91 nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN của 5 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 8 trung tâm GDNN trên địa bàn tỉnh; tổ chức diễn đàn “Học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp với khởi nghiệp sáng tạo” cho 200 học sinh, sinh viên.

Tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng từ ngân sách nhà nước tại các địa phương theo quyết định số 46/2015/QĐ-TTg và các chương trình MTQG từ năm 2021 đến nay khoảng 18.788 người, trong đó theo chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho 1.777 lao động... Nhiều lao động sau khi đào tạo được tiếp nhận và làm việc ổn định tại doanh nghiệp với mức thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/tháng.

Đại diện các làng nghề, HTX nêu câu hỏi tại buổi tọa đàm về hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm cho lao động nông thôn

“Trong quá trình triển khai công tác đào tạo nghề cho LĐNT ở địa phương đã xuất hiện một số cách làm hay, hiệu quả như, tổ chức đào tạo theo mô hình khép kín, vừa đào tạo ở nhà trường, vừa đào tạo tại doanh nghiệp để người lao động quen dần với môi trường làm việc và đáp ứng ngay yêu cầu công nghệ của doanh nghiệp...

Một điểm thuận lợi của thành phố là việc gắn đào tạo nghề với hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình sản xuất sản phẩm OCOP. Người dân được học nghề ngay tại các mô hình thực tế, từ đó dễ tiếp thu, dễ áp dụng, tạo ra việc làm ổn định. Một số HTX như, HTX Ái Nghĩa, Ngũ cốc Duy Oanh, các mô hình trồng rau, chăn nuôi, du lịch cộng đồng.

Nhờ triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho LĐNT, nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn đã được khôi phục và phát triển; nhiều mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đã được thực hiện có hiệu quả; nhiều LĐNT sau khi học nghề đã thoát nghèo…”, ông Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh.

Dạy nghề lao động nông thôn ở Đà Nẵng, khi người dân được học nghề ngay tại các mô hình thực tế, từ đó dễ tiếp thu, dễ áp dụng, tạo ra việc làm ổn định. HTX Ngũ cốc Duy Oanh là một trong những mô hình áp dụng người dân học nghề ngay tại cánh đồng của HTX

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề LĐNT ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới, ông Nguyễn Thế Hùng cho biết, sẽ tham mưu cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo nghề cho LĐNT theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phù hợp hơn với nhu cầu của từng vùng, từng nhóm lao động.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo, xây dựng video hướng dẫn kỹ thuật, mở các lớp trực tuyến, đồng thời gắn đào tạo nghề với phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và các mô hình kinh tế đặc trưng của địa phương. Mục tiêu là mỗi khóa đào tạo nghề phải mang lại lợi ích thực chất, giúp người dân có sinh kế ổn định, giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao thu nhập…

Lao động nông thôn ở Đà Nẵng được đào tạo gắn với thực tiễn, áp dụng ngay tại các cơ sở, doanh nghiệp có việc làm

Bà Phạm Thị Duy Mỹ - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh (thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: Trong bối cảnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị OCOP, HTX NN Xanh Duy Oanh nhận thấy việc đào tạo nghề cho bà con nông dân là vô cùng cần thiết.

Qua thực tế hoạt động, chúng tôi nhận định bà con cần được trang bị các nhóm kỹ năng như, đào tạo nghề sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ; kỹ thuật canh tác lúa, đậu, mè, sen, rau má theo quy trình sạch, hạn chế thuốc hóa học, áp dụng quy trình VietGAP; đào tạo kỹ năng sơ chế, chế biến nông sản; đào tạo nghề thủ công, bán thủ công liên quan đến sản phẩm như, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm, dán nhãn, kiểm tra chất lượng và đào tạo kỹ năng số cơ bản như, sử dụng điện thoại thông minh để ghi nhận nhật ký canh tác, cập nhật mã vùng trồng, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc…

“Những kỹ năng này sẽ giúp bà con nông thôn không chỉ nâng cao thu nhập mà còn trở thành nguồn lao động có chất lượng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của chính các HTX và doanh nghiệp địa phương.

Thông qua quá trình làm việc với các cơ sở, doanh nghiệp và chuỗi dịch vụ liên quan, chúng tôi nhận thấy rằng việc hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ lao động nông nghiệp là rất quan trọng…”, bà Phạm Thị Duy Mỹ cho biết.