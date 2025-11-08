9 tháng đạt 107% kế hoạch năm, Đông Hải Bến Tre lấy ý kiến cổ đông về tăng chỉ tiêu năm

CTCP Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời hạn gửi lại phiếu ý kiến chậm nhất là 15h ngày 19/11/2025.

Tại tài liệu lấy ý kiến, Đông Hải Bến Tre lấy ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2025. Theo đó, công ty đề đề xuất tăng kế hoạch doanh thu thuần thêm 225 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng thêm 58 tỷ đồng, lần lượt lên 3.500 tỷ đồng và 300 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tái chế phế liệu và sử đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

Trích tài liệu lấy ý kiến cổ đông của công ty.

Công ty Đông Hải Bến Tre công bố lấy ý kiến về tăng chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 trong bối cảnh kết quả 9 tháng đầu năm có nhiều điểm tích cực. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức 2.639 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ bán hàng tăng 21% lên 395,9 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp tăng từ 12% lên 15%.

Kỳ này, Đông Hải Bến Tre lãi từ hoạt động tài chính hơn 21 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay, trong khi chi phí tài chính tăng nhẹ lên 29,9 tỷ đồng và 83% trong số đó là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng ghi nhận 90,8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 29,2 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ.

Kết quả 9 tháng, công ty báo lãi trước thuế 300 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, Đông Hải Bến Tre lãi 258,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 34% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đạt 107% kế hoạch đầu năm giao và nếu được thông qua điều chỉnh, Đông Hải Bến Tre sẽ đạt 86% kế hoạch mới.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty tăng 8% lên 3.513 tỷ đồng, và 72% trong số đó, tức 2.525 tỷ đồng tập trung ở tài sản ngắn hạn. Bảng cân đối cho thấy, trữ tiền tại thời điểm cuối quý III ở mức 1.189 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14% lên 852,5 tỷ đồng, trong đó: phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 85%, tương ứng 722,3 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn ở mức 57,7 tỷ đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn 65 tỷ đồng;... Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 10% về 469,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả ở mức 1.340 tỷ đồng và gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn. Dư nợ vay của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2025 quanh mức 885 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm và 880,7 tỷ đồng là nợ ngắn hạn.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, Đông Hải Bến Tre hiện có 2 công ty con và 1 công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 26%. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất giấy.