Động thái lớn của Thế giới Di động (MWG): Thông qua chủ trương "đặc biệt", ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ có thêm chức vụ mới

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE - mã MWG) của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con của công ty theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh, trong đó mảng bán lẻ dược phẩm (chuỗi nhà thuốc An Khang) và mảng bán lẻ sản phẩm mẹ và bé (AVAkids) sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các công ty con riêng biệt được thành lập mới.

Mục tiêu của việc tái cấu trúc là nhằm đảm bảo mỗi mảng kinh doanh có chiến lược phát triển độc lập, chuyên sâu và linh hoạt hơn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo đó, MWG thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thiện Tâm với vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng. Người đại diện uỷ quyền phần vốn góp và giữ vị trí Chủ tịch là ông Đoàn Văn Hiểu Em.

Cùng với đó, MWG thành lập Công ty TNHH Đầu tư An Nhi, vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Trích nghị quyết của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG).

Việc thành lập pháp nhân diễn ra sau khi MWG có động thái mở rộng hai chuỗi nhà thuốc và sản phẩm mẹ và bé. Trong tháng 9/2025, An Khang mở mới 21 cửa hàng, nâng tổng số lên 347; còn AVAkids mở mới 5 cửa hàng, nâng tổng số lên 67.

Theo MWG, chuỗi An Khang trong tháng 9/2025 ghi nhận doanh thu trung bình trên cửa hàng là 540 triệu đồng/tháng, duy trì đà tăng trưởng 3 tháng liên tiếp và so với cùng kỳ. Chuỗi sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh trên cửa hàng, hướng đến mục tiêu mang lại lợi nhuận cho tập đoàn.

Về kết quả kinh doanh, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng gần 17% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 121% về lợi nhuận sau thuế, thiết lập mức kỷ lục 1.784 tỷ đồng.

Lũy kể 9 tháng, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bán lẻ này đã thực hiện 76% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt 3% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.