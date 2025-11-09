Sẽ có đoàn tàu "Thổ cẩm, tranh Đông Hồ và Khèn môi" chạy tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Thông tin về dự án này, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện nay, Công ty cổ phần du lịch Chapa đã phối hợp cùng nhiều trường đại học lớn như Đại học Xây dựng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn… để xây dựng 3 phương án thực hiện tàu cao cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai theo các chủ đề: "Thổ cẩm, tranh Đông Hồ và khèn môi".

"Chapa cũng đề xuất với Tổng công ty Đường sắt cải tạo một số nhà ga tại Hà Nội, Lào Cai… thành những địa điểm thu hút khách du lịch", ông Mạnh cho biết.

Tuyến đường sắt quốc gia.

Đánh giá về các phương án đề xuất của phía Chapa ông Mạnh cho rằng: "Có điểm nhấn, có chủ đề, để lại ấn tượng tốt đẹp về văn hoá vùng miền và đặc biệt là đúng với định hướng mà ngành Đường sắt đang đã và đang đầu tư triển khai thực hiện là biến “Mỗi khu ga” thành “một điểm đến” về văn hoá, lịch sử..."

Ông Mạnh đánh giá cao các đề xuất Chapa tập trung đầu tư đồng bộ trên tàu, dưới ga; phối hợp khai thác, kết nối tại các ga đầu, cuối và gia tăng các trải nghiệm văn hoá cho khách hàng trên suốt hành trình...

Về thời gian đưa vào khai thác đoàn tàu, ông Mạnh thông tin, đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các công việc liên quan với tinh thần quyết tâm cao nhất để có thể đưa tàu du lịch cao cấp chạy tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai vào năm 2026.

Tổng công ty Đường sắt cũng đề nghị Chapa cung cấp các thông tin về quá trình cải tạo xe bao gồm: chi phí, khối lượng, hồ sơ thiết kế, thời gian thi công… và sẽ bàn giao 32 toa xe để đối tác triển khai cải tạo sớm nhất, dự kiến ngay sau chiến dịch vận tải Tết Nguyên đán 2026.