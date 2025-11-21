Khảo sát tiêu dùng của UOB hé mở "bất ngờ" với hành vi tiêu dùng của GenZ

Ngân hàng UOB (Singapore) ngày 20/11 đã công bố Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN, theo đó cho thấy 94% người tiêu dùng Việt Nam tham gia khảo sát tự tin quản lý tài chính cá nhân, nhiều người duy trì thói quen tiết kiệm đều đặn.

Ông Paul Kim, Giám đốc khối dịch vụ tài chính cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: A.H

8/10 người Việt Nam tiết kiệm hơn 10% thu nhập hàng tháng

Kết quả khảo sát cũng cho thấy 86% số người tham gia khảo sát tự tin có đủ quỹ dự phòng khẩn cấp, 79% có khả năng xử lý các khoản nợ hiện tại, 82% có bảo hiểm đầy đủ, 76% tin các khoản đầu tư hiện tại đủ để hỗ trợ cho các mục tiêu dài hạn và kế hoạch nghỉ hưu.

Thói quen tiết kiệm của người tiêu dùng Việt Nam vẫn cho thấy sự ổn định, với 8 trong 10 người tiêu dùng Việt cho biết họ tiết kiệm hơn 10% thu nhập hằng tháng, đặc biệt là ở nhóm phụ nữ. 57% cũng cho biết đã tích lũy đủ để trang trải chi phí từ ba đến sáu tháng.

Về đầu tư, dù nhiều người tiêu dùng Việt Nam tích cực tìm hiểu kiến thức tài chính, số người thực sự biến kiến thức thành hành động vẫn hạn chế.

Tiền gửi cố định tại ngân hàng vẫn là hình thức đầu tư phổ biến nhất, được 93% người tham gia khảo sát lựa chọn, cho thấy xu hướng thận trọng gia tăng ở người tiêu dùng Việt.

Trong các nhóm người tiêu dùng, Gen Z là nhóm ít có sự chuẩn bị tài chính nhất. Nghiên cứu cho thấy 5% Gen Z hoàn toàn không có sự chuẩn bị về quỹ dự phòng và bảo hiểm, và chưa đến một nửa (47%) có khoản tiết kiệm đủ để chi tiêu hơn ba tháng.

Ngoài ra, chỉ 33% sở hữu bảo hiểm sức khỏe cá nhân, 43% sở hữu bảo hiểm nhân thọ. Đáng chú ý, 13% cảm thấy hoàn toàn chưa sẵn sàng để quản lý các khoản nợ hiện tại.

Khoảng cách về khả năng chuẩn bị tài chính này gắn liền với hành vi tài chính của Gen Z vốn ưu tiên các chi tiêu thiên về phong cách sống.

Gen Z thích tận hưởng cuộc sống hiện tại hơn là lo lắng cho tương lai

Các diễn giả chia sẻ kết quả Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN 2025 - Ảnh: A.H

Nghiên cứu cho thấy 77% Gen Z được khảo sát tại Việt Nam cho biết họ thích tận hưởng cuộc sống hiện tại hơn là lo lắng cho tương lai, và cùng tỉ lệ này cho rằng áp lực xã hội và kỳ vọng từ bạn bè khiến việc tiết kiệm trở nên khó khăn - đây là tỉ lệ cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ASEAN của UOB được xây dựng dựa trên sáu chỉ số thành phần đo lường nhận định của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai cũng như tình hình tài chính cá nhân.

Ở khía cạnh vĩ mô, hơn 8/10 người tham gia khảo sát tại Việt Nam bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh tế chung. Tâm lý này được củng cố bởi kết quả kinh tế vĩ mô ấn tượng trong nửa đầu năm 2025, bao gồm mức tăng trưởng GDP đạt 7,52% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng trưởng nửa đầu năm cao nhất kể từ năm 2011.

Dự báo kinh tế mới nhất của UOB, công bố tháng trước, đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam lên 7,7%, từ mức 7,5%, sau kết quả ấn tượng của quý 3 đạt 8,23%.

Niềm tin vào môi trường kinh tế vĩ mô đã chuyển hóa thành sự lạc quan về tài chính cá nhân của người tiêu dùng Việt Nam. Hơn 70% người tham gia khảo sát kỳ vọng tình hình tài chính của họ sẽ cải thiện trong năm tới.

Mối lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng đã giảm so với năm ngoái, xuống còn 50%, và giảm đáng kể hơn trong nhóm Gen Z. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam vẫn quan tâm đến sự ổn định thu nhập và các cam kết tài chính dài hạn, đặc biệt trong nhóm Gen Y.