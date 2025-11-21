Đề xuất bổ sung cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào quy hoạch

Sau khi tuyến cao tốc này được đưa vào quy hoạch, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ có cơ sở để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc Việt Trì - Hòa Bình theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Dự án trong quý II/2026).

Theo đề xuất của UBND tỉnh Phú Thọ, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình có điểm đầu giao với cao tốc CT.02 (đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch); điểm cuối giao với cao tốc CT.03 (cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu); tổng chiều dài khoảng 42 km.

Dự án cao tốc Việt Trì - Hòa Bình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tốc độ thiết kế đạt 100 km/giờ; thời gian đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030.

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, đề xuất này phù hợp với mục tiêu phát triển của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng phát triển hạ tầng giao thông trong Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, việc kết nối phường Việt Trì với phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ hiện phải thông qua một trong hai lộ trình: cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC7), vành đai 5 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình với tổng chiều dài khoảng 120 km; hoặc cầu Văn Lang - Quốc lộ 32 và Đường tỉnh 317G - Quốc lộ 70B với tổng chiều dài khoảng 80 km.

Ngoài ra, các hướng này đều có khoảng cách lớn; nhiều đoạn mặt đường nhỏ, đi qua khu dân cư đông đúc, khả năng thông hành thấp, không tạo ra động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa có tuyến đường với quy mô tương xứng để kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Hiện mới chỉ có đường Hồ Chí Minh kết nối từ nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc thị xã Phú Thọ cũ) qua cầu Ngọc Tháp đến Quốc lộ 32 tại khu vực phía Nam sông Hồng, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, với chiều dài khoảng 19 km, nhưng tuyến này chưa được đầu tư theo quy hoạch đường cao tốc.

UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng các tuyến đường hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại và kết nối giao thương từ phường Việt Trì đến phường Hòa Bình và các khu vực lân cận; đặc biệt sau khi sắp xếp các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc thành tỉnh Phú Thọ mới, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ngày càng tăng cao.

Do đó, việc bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới là rất cần thiết.

Công trình sẽ góp phần hoàn thiện kết nối giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; kết nối với TP. Hà Nội qua cầu Thạch Đồng (trên đường Hồ Chí Minh) theo quy hoạch, tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu vực của tỉnh Phú Thọ với TP. Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tuyến đường cũng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ; đáp ứng nhu cầu vận tải tốc độ cao, an toàn, liên tục.

Tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình còn góp phần liên kết các đô thị và trung tâm du lịch tiểu vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng và tiểu vùng Bắc Trung Bộ; thúc đẩy phát triển tại các khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn của tiểu vùng Tây Bắc, đồng thời tăng hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc CT.03, CT.02 và cao tốc Nội Bài - Lào Cai.