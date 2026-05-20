Bãi bồi ven sông Vu Gia - TP Đà Nẵng chuyển mình với mô hình nông nghiệp xanh

Gieo hy vọng trên vùng đất khó

Từ xã Vu Gia đến xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng), ngày càng nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ đang hình thành. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, những vườn nho ấy còn mở ra hướng đi mới cho du lịch trải nghiệm, góp phần “đánh thức” tiềm năng của vùng quê ven sông.

Những ngày đầu hè, khu vườn của bà Võ Thị Xem ở thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng luôn rộn ràng người ghé thăm. Dưới giàn nho phủ kín màu xanh non, từng chùm quả được bọc cẩn thận trong túi bảo vệ, lấp ló giữa những tán lá mướt mắt. Không ít người dừng lại để chụp ảnh, hỏi han và háo hức chờ ngày nho chín để tự tay hái quả.

Vườn nho trĩu quả đầu mùa của gia đình bà Võ Thị Xem ở xã Vu Gia, TP Đà Nẵng. Ảnh: L.H.

Ít ai nghĩ rằng, chỉ cách đây chưa lâu, mảnh vườn rộng hơn 800m² này vẫn là khu đất trồng hoa màu và cây ăn quả cho hiệu quả thấp. Đầu năm 2025, gia đình bà Võ Thị Xem quyết định chuyển đổi sang trồng nho sữa Hàn Quốc, nho hạ đen và táo ngọt Đài Loan theo hướng hữu cơ.

Thế nhưng, khi những gốc cây vừa bén rễ, trận lũ lớn cuối năm 2025 tràn qua, nhấn chìm toàn bộ khu vườn. Diện tích táo thiệt hại nặng, nhiều cây chết úng. Có thời điểm, người phụ nữ quanh năm gắn bó với ruộng vườn đã nghĩ đến chuyện dừng lại.

Nhưng rồi, cùng người con trai kiên trì bám vườn, bà bắt đầu gây dựng lại từ đầu. Hệ thống tưới tự động được lắp đặt. Đất được cải tạo bằng trấu, rơm rạ và phân hữu cơ để giữ ẩm, tăng độ tơi xốp. Từng thay đổi nhỏ trong cách chăm sóc đều được tính toán kỹ càng theo thời tiết và đặc tính cây trồng.

Theo bà Xem, làm nho hữu cơ không thể áp dụng máy móc lý thuyết mà phải theo dõi cây mỗi ngày. Từ độ ẩm của đất đến phản ứng của lá, của trái đều quyết định chất lượng vụ mùa.

Nho sữa Hàn Quốc canh tác hữu cơ được thị trường ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao. Ảnh: L.H.

Để tăng vị ngọt tự nhiên cho nho, gia đình tận dụng bã mía bón gốc. Khi quả bắt đầu vào giai đoạn chín, chuối chín được cắt nhỏ rải quanh gốc nhằm bổ sung dinh dưỡng tự nhiên cho cây. Những kinh nghiệm ấy được tích lũy dần qua từng vụ chăm sóc.

“Nhìn vườn nho trĩu quả, tôi thấy bao cực nhọc đều xứng đáng. Tầm hơn nửa tháng nữa nho chín là vườn mở cửa đón khách đến trải nghiệm, mua nho sạch ủng hộ”, bà Võ Thị Xem chia sẻ.

Nông nghiệp hữu cơ - hướng đi bền vững

Không xa khu vườn của bà Xem, anh Hoàng Ngọc Minh ở thôn 2, xã Đại Lộc cũng đang âm thầm theo đuổi hành trình riêng với những giàn nho hữu cơ trên vùng đất bạc màu ven sông.

Trên diện tích khoảng 500m², anh Minh trồng hàng trăm gốc nho sữa Hàn Quốc (Shine Muscat) và nho hạ đen. Ít ai biết rằng phía sau những chùm nho căng mọng hôm nay là nhiều vụ thất bại kéo dài.



Cánh đồng hoa hướng dương địa điểm check-in nằm ở dưới chân cầu An Bình, thôn Lâm Yên, xã Vu Gia, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

“Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần nhập cây giống, có kỹ thuật chuyển giao từ phía Hàn Quốc thì sẽ thuận lợi. Nhưng thực tế, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây hoàn toàn khác. Mình phải tự quan sát, tự điều chỉnh cách chăm sóc cho phù hợp”, anh Hoàng Ngọc Minh nói.

Theo anh Minh, canh tác hữu cơ đồng nghĩa với việc chấp nhận năng suất thấp hơn trong giai đoạn đầu và tốn rất nhiều công chăm sóc. Từng gốc nho phải được theo dõi liên tục để hạn chế sâu bệnh mà không phụ thuộc thuốc hóa học.

Dù đang có công việc ổn định tại một công ty thủy điện, anh vẫn lựa chọn trở về quê để theo đuổi nông nghiệp sạch.

Mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái đang mở ra sinh kế mới cho người dân vùng ven sông Vu Gia, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

“Trồng nho sạch rất cực, phải theo cây từng ngày. Nhưng đổi lại, mình có sản phẩm an toàn cho người dùng và đất vườn cũng khỏe hơn”, anh Minh chia sẻ.

Điều đáng nói, những mô hình như của bà Võ Thị Xem hay anh Hoàng Ngọc Minh không còn đơn thuần là câu chuyện sản xuất nông nghiệp. Từ những khu vườn ven sông, một hướng phát triển mới đang dần hình thành nông nghiệp xanh gắn với du lịch trải nghiệm.

Theo lãnh đạo UBND xã Vu Gia, mô hình vườn nho hữu cơ của bà Võ Thị Xem cho thấy hiệu quả tích cực cả về kinh tế lẫn định hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Việc đầu tư nhà kính, hệ thống tưới tự động và áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái.

Đáng chú ý, khu vực này nằm gần cánh đồng hoa hướng dương dưới chân cầu An Bình, mô hình từng thu hút đông đảo người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán 2026. Sự kết nối giữa vườn nho, cánh đồng hoa và không gian sinh thái ven sông đang mở ra tiềm năng lớn cho loại hình du lịch nông nghiệp tại địa phương.