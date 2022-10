Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) mới công bố về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2022.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.782 tỷ đồng, hoàn thành 63% so với kế hoạch năm và bằng 76% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 483 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm và bằng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Với đà tăng trưởng này, Becamex IJC dự kiến trong cả năm 2022, Công ty sẽ ghi nhận tổng doanh thu 2.397 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch và bằng 91% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 704 tỷ đồng, bằng 103% so với kế hoạch và tăng 13% so với cùng kỳ.

Ước tính lợi nhuận tăng 44,7% lên 119,67 tỷ đồng chỉ riêng trong quý III/2022

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 363,33 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận quý III/2022, Becamex IJC ghi nhận lợi nhuận 119,67 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Becamex IJC dự kiến triển khai đưa vào kinh doanh khu nhà ở IJC Hòa Lợi, Sunflower mở rộng, Sunflower, Khu dân cư ấp 5B Thới Hòa.

Trong đó, dự án trọng điểm dự kiến triển khai đầu tư trong năm là dự án IJC Aroma với quy mô 384 căn; dự án nhà ở Sunflower II với quy mô 112.037 m2 gồm 11 khối nhà chung cư 15-18 tầng và 104 căn biệt thự; thực hiện dự án nhà ở xã hội Việt Sing K4-K5-K6 với quy mô 1.225 căn.

Được biết, Becamex IJC đang sở hữu 9 dự án với quy mô lớn, tổng diện tích đất sạch lên tới 54 ha, dự kiến sẽ tăng lên 100 ha trong thời gian tới, tất cả đều là đất sạch, đầy đủ pháp lý, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nằm trong quy hoạch tổng thể được phê duyệt, tọa lạc tại những vị trí đắc địa như trung tâm thành phố mới Bình Dương hoặc liền kề các khu công nghiệp của Becamex IJC. Quỹ đất của công ty có giá vốn thấp do các hợp đồng chuyển nhượng quỹ đất đã hoàn tất ký kết từ những năm trước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2022, giá cổ phiếu của IJC đứng ở tham chiếu 14.700 đồng/ cổ phiếu.