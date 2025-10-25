Cadovimex: Vốn âm, lỗ lũy kế, cổ phiếu chỉ còn 600 đồng

Bức tranh tài chính mong manh

Báo cáo tài chính quý III/2025 của CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (UpCOM: CAD) cho thấy công ty vẫn đang trải qua một giai đoạn tài chính đầy thử thách.

Doanh thu thuần trong quý đạt 6,47 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 582 triệu đồng lên 1,43 tỷ đồng tại quý này, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12% lên 22%.

Chi phí tài chính giảm tới 92%, chỉ còn 883 triệu đồng – yếu tố chính giúp lỗ sau thuế thu hẹp xuống còn 80,5 triệu đồng, so với mức lỗ hơn 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Cadovimex ghi nhận doanh thu 14,74 tỷ đồng, tăng 29%, lợi nhuận gộp 2,19 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm mạnh và lỗ sau thuế thu hẹp từ 61,29 tỷ xuống của cùng kỳ năm trước còn 5,48 tỷ đồng tại năm nay.

Những con số này cho thấy công ty đã kiểm soát tốt chi phí và cải thiện biên lợi nhuận, nhưng doanh thu vẫn còn quá nhỏ so với gánh nặng nợ nần.

Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/9/2025 phơi bày rõ ràng sự mong manh tài chính: tổng tài sản chưa tới 10 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên tới 1.522 tỷ đồng – gấp 154 lần tổng tài sản.

Hầu hết khoản phải thu và hàng tồn kho đã được trích lập dự phòng gần như toàn bộ, khiến tài sản thực tế gần như không đáng kể.



Đặc biệt, vốn chủ sở hữu của Cadovimex tại ngày 30/9/2025 âm hơn 1.512 tỷ đồng, đặt công ty vào trạng thái mất khả năng thanh khoản về lý thuyết.

Di sản nặng nề của quá khứ

Cadovimex đang gánh trên vai một “di sản tài chính” kéo dài gần 20 năm, với vốn chủ sở hữu âm sâu và lỗ lũy kế hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo bản giải trình của doanh nghiệp, khởi nguồn của chuỗi thua lỗ này đến từ cú sốc năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng và một khách hàng của công ty chiếm dụng vốn dài hạn lên tới 175 tỷ đồng không thể thu hồi.

Sự cố này khiến Cadovimex rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng, gần như mất toàn bộ vốn hoạt động.

Từ đó, doanh nghiệp phải duy trì hoạt động ở mức cầm chừng, chủ yếu nhờ cho thuê dịch vụ xuất khẩu và gia công thuê cho các đơn vị khác – nguồn thu hạn hẹp, không đủ bù đắp chi phí.

Giai đoạn 2009–2015, Cadovimex thậm chí không hạch toán lãi vay và lãi phạt vì thua lỗ triền miên.

Đến năm 2015, kiểm toán buộc công ty phải ghi nhận một lần khoản chi phí dồn tích hơn 68 tỷ đồng, cùng dự phòng nợ khó đòi 198 tỷ đồng và giảm giá hàng tồn kho gần 40 tỷ đồng.

Dù vậy, trong quý III/2025, công ty ghi nhận mức lỗ chỉ 80,5 triệu đồng – cải thiện tới 99% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính đến từ doanh thu tăng và việc tạm ngừng tính lãi vay do Cadovimex đang liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Tòa án Quân sự Quân khu 9 thụ lý.

Ngân hàng tạm thời chưa kê khai và tính lãi đối với các khoản vay, khiến chi phí tài chính trong kỳ giảm về 0 đồng.

Tuy nhiên, bản giải trình của doanh nghiệp cũng chỉ ra sự cải thiện này chỉ mang tính tạm thời.

Ai là chủ nợ lớn của Cadovimex

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Cadovimex đã lên tới hơn 444,5 tỷ đồng.

Vay nội tệ chiếm khoảng 68%, tương đương 302,55 tỷ đồng, tập trung tại bốn ngân hàng lớn ở địa phương: Agribank Chi nhánh Cà Mau (77,5 tỷ), Ngân hàng Phát triển Khu vực Minh Hải (95,4 tỷ), BIDV Chi nhánh Cà Mau (90,4 tỷ) và Vietcombank Chi nhánh Cà Mau (39,2 tỷ).

Nhóm vay bằng ngoại tệ và chiết khấu bộ chứng từ chiếm khoảng 32%, tương đương 142 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Chợ Lớn là chủ nợ lớn nhất với khoản vay USD 62,8 tỷ và chiết khấu bộ chứng từ 5,2 tỷ.

Ngoài ra, Cadovimex còn vay USD 55,5 tỷ từ Agribank Cà Mau và 18,5 tỷ từ BIDV Cà Mau.

Đáng chú ý, tại cùng thời điểm, tổng số tiền lãi vay phải trả của Cadovimex đã lên tới hơn 1.015,8 tỷ đồng – một con số khổng lồ so với quy mô tài sản thực chỉ dưới 10 tỷ đồng.

Khoản lãi này được phân bổ cho nhiều tổ chức tín dụng lớn, phản ánh gánh nặng tài chính chồng chất của công ty.

Trong đó, lãi vay phải trả của doanh nghiệp tại Ngân hàng Phát triển Khu vực Minh Hải lên tới 526,18 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng lãi vay, tiếp đến là BIDV Chi nhánh Cà Mau 235,7 tỷ, Agribank Cà Mau 161,5 tỷ và Vietcombank Cà Mau 62,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cadovimex còn nợ MB Chi nhánh Chợ Lớn khoảng 25 tỷ và Sacombank Cà Mau hơn 5 tỷ. Tổng cộng, 6 ngân hàng này đang là chủ nợ chính của Cadovimex, với dư nợ lãi vượt xa cả tổng tài sản thực có.



Trên thị trường, cổ phiếu CAD đang nằm trong diện cảnh báo và hạn chế giao dịch, chỉ được phép mua bán vào thứ Sáu hàng tuần.

Nguyên do bởi công ty không họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính; tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2024 và công ty có vốn chủ sở hữu âm trong năm báo cáo tài chính năm 2024.

Cổ phiếu CAD hiện giao dịch quanh mức 600 đồng, tương ứng vốn hóa chỉ hơn 5 tỷ đồng.

