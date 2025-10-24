Dự báo 'nóng' về xuất khẩu rau quả 2025: Vượt 8 tỷ USD, thị trường Mỹ có thể cán mốc 500 triệu USD

Đây là một trong những mức tăng mạnh nhất trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu rau quả lớn của Việt Nam, chỉ đứng sau Malaysia với mức tăng 170%.

Thị phần rau quả Việt Nam tại Mỹ cũng tăng rõ rệt, từ 5% lên 6,63%, cho thấy nhu cầu nhập khẩu từ thị trường này đang mở rộng nhanh. Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 6,13 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2024, theo Tổng cục Hải quan.

Tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 919,23 triệu USD, giảm 30% so với tháng trước do yếu tố mùa vụ, nhưng vẫn tăng tới 77% so với cùng kỳ năm 2024, cũng theo Tổng cục Hải quan.

Tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 7,05 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái (6,16 tỷ USD).

Chôm chôm trồng tại Cần Thơ. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Ảnh TL

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả tháng 10 đạt 222,37 triệu USD, giảm 3,9% so với tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 0,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu rau quả đạt 2,13 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan.

Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, nhiều sản phẩm rau quả Việt Nam hiện đã có mặt tại các hệ thống bán lẻ ở Mỹ và có thể cạnh tranh được với hàng của các nước khác.

Ngoài thị trường Mỹ, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang nhiều thị trường khác cũng tăng trưởng cao như Malaysia (tăng 170%), Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (tăng 149%), Hà Lan (tăng 145%) và Úc (tăng 127%). Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, đạt hơn 3,85 tỷ USD qua 9 tháng đầu năm, chiếm khoảng 63% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam, theo Tổng cục Hải quan.

Dù Malaysia có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất (170%), kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường này chỉ đạt 71,45 triệu USD, trong khi thị trường Mỹ đạt hơn 406 triệu USD, gấp gần sáu lần so với kết quả từ Malaysia.

Về dự báo toàn ngành, Hiệp hội Rau quả Việt Nam và các chuyên gia nhận định tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước năm 2025 có khả năng vượt mốc 8 tỷ USD (so với kết quả 7,1 tỷ USD năm 2024). Riêng thị trường Mỹ, kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu có thể chạm mốc 500 triệu USD vào cuối năm 2025.