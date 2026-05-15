Cận cảnh nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, “mảnh ghép” quan trọng cho thực hiện lộ trình xăng E10
15/05/2026 11:00 GMT +7
Với số lượng ethanol sản xuất hiện khoảng 8000m3, nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất được ví là “mảnh ghép” quan trọng trong thực hiện lộ trình xăng E10. Một số hình ảnh PV và CTV Etime/Dân Việt đã ghi lại của nhà máy này.
Được
biết mới đây, Giám đốc Sở Công thương Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Mân đã chủ trì
cuộc họp với các đơn vị liên quan để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thực
hiện hoàn thành đúng lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 trên địa bàn
tỉnh.
Cùng các nội dung khác, Quảng Ngãi đặt và hoàn thành mục tiêu đến ngày 1/6/2026, 100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện bán xăng sinh học E10.
