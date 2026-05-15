Hai dự án hơn 510 tỷ đồng chậm tiến độ, UBND TP.Huế yêu cầu lắp camera giám sát tại công trường

Ngày 15/5, UBND TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã A Lưới 3, A Lưới 4.

Theo UBND TP.Huế, đây là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển giáo dục khu vực biên giới, phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ và UBND thành phố. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai các dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo TP.Huế kiểm tra tiến độ dự án trường liên cấp tại xã A Lưới 3.

UBND TP.Huế yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công xác định rõ tính chất cấp bách của dự án, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo phụ trách, thường xuyên bám sát công trường để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các chủ đầu tư gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2, UBND thành phố yêu cầu tập trung cao độ công tác chỉ đạo, điều hành; rà soát tổng thể tiến độ từng hạng mục, lập lại kế hoạch thi công chi tiết theo ngày, tuần và xây dựng các giải pháp khả thi để bù khối lượng chậm tiến độ.

Các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

UBND TP.Huế cũng yêu cầu các chủ đầu tư tổ chức lắp đặt hệ thống camera giám sát tại công trường nhằm theo dõi thường xuyên quá trình thi công, đặc biệt tại các vị trí trọng điểm và các mũi thi công ban đêm; đồng thời tăng cường đội ngũ quản lý, giám sát có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp thường trực tại hiện trường.

Giám đốc các ban quản lý dự án được giao chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu.

UBNd TP.Huế yêu cầu Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng công trình và các nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng.

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, giám sát đầu tư, tổng hợp và báo cáo tiến độ định kỳ hằng tuần, tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu nguồn cát phục vụ thi công các công trình.

Hai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã A Lưới 3, A Lưới 4 được khởi công vào ngày 30/8/2025.

Tại xã A Lưới 3, dự án xây mới trường trên diện tích 4,866 ha để phục vụ 1.527 học sinh (trong đó 160 nội trú), với khối lớp học, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ, sân thể thao; đồng thời nâng cấp Trường Tiểu học Hồng Thái và Hồng Thượng (hơn 500 học sinh bán trú). Tổng mức đầu tư cho các công trình thuộc dự án tại xã A Lưới 3 là 232 tỷ đồng.

Tại xã A Lưới 4, đầu tư trường phục vụ 1.842 học sinh (200 học sinh nội trú) trên diện tích 4,99 ha, gồm trường trung tâm và cải tạo hai điểm trường tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ; đầu tư các hạng mục hành chính, thư viện, ký túc xá, sân thể thao. Tổng đầu tư các công trình trường thuộc dự án tại xã A Lưới 4 là 278,5 tỷ đồng...