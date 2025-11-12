VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua 11/11 tại 1.593 điểm, tăng 13 điểm (tương đương 0,83%).

Đây là phiên hồi phục tích cực nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM) cùng sự hồi phục từ nhóm Chứng khoán (VIX, SSI, VCI) và một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng (SHB, STB, TPB), Hàng tiêu dùng (MSN, HAG, VNM).

Dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất ngày 12/11, theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), tuy dòng tiền mua vào đang từng bước quay lại nhưng khả năng thị trường rung lắc mạnh vẫn có thể xảy ra.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 12/11: VN-Index thử thách lại ngưỡng 1.600 điểm, ưu tiên cổ phiếu ngành nào? Ảnh AI minh hoạ

VCBS nhận định tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, dòng tiền phân hóa rõ rệt, ưu tiên cổ phiếu các nhóm ngành có câu chuyện riêng hoặc triển vọng kinh doanh quý 4/2025 sáng sủa như bán lẻ, chứng khoán và ngân hàng.

"Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân thăm dò các cổ phiếu vừa bứt phá đi lên", VCBS khuyến nghị.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định: "Vì tín hiệu đảo chiều chưa được xác nhận nên chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng, chờ đợi tín hiệu xác nhận từ thanh khoản mới mạnh tay quay trở lại vị thế mua ròng mới.

Nhịp rung lắc của VN-Index vẫn chờ đợi ngưỡng hỗ trợ ở quanh mốc 1.560 điểm nên chúng ta có thể mở vị thế mua thăm dò tỷ trọng nhỏ ở ngưỡng hỗ trợ nên và tăng dần khi đã có lợi nhuận".

Chứng khoán hôm nay mới nhất 10/11: VN-Index có thể "rung lắc" phiên đầu tuần, nhà đầu tư quan sát thay vì “đuổi giá”

Cùng quan điểm dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất, Công ty Chứng khoán SHS phân tích, xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới vùng kháng cự quanh 1.610 điểm, chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.540 điểm. Đây là vùng giá cao nhất năm 2022 của chỉ số.

Để xu hướng cải thiện tích cực trở lại, VN-Index cần vượt lên vùng kháng cự quanh 1.610 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 9/2025, hoặc vượt lên xu hướng kênh giảm giá ngắn hạn kéo dài nối các vùng đỉnh giá cao nhất tháng 9, 10 và 11/2025.

Trong khi Công ty Chứng khoán AIS nhận thấy rằng, thanh khoản toàn thị trường tiếp tục suy giảm, cho thấy dòng tiền vẫn đang trong trạng thái thận trọng. Khả năng cao đây là một phiên hồi kỹ thuật do lực bán tạm thời suy yếu, hơn là tín hiệu của dòng tiền lớn quay trở lại bắt đáy.



"Nhà đầu tư vẫn nên tận dụng những phiên hồi phục kỹ thuật để cơ cấu, tiếp tục bán ra các cổ phiếu có tín hiệu suy yếu, qua đó đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn. Chỉ nắm giữ “có chọn lọc” những cổ phiếu có tiềm năng. Không vội mua đuổi trong nhịp hồi kỹ thuật nếu có", AIS khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Asean cảnh báo rung lắc có thể sớm quay lại khi VN-Index đang vận động dưới các đường trung bình động quan trọng, đặc biệt là MA 20 ngày.

"Nhà đầu tư đã thực hiện giải ngân tại nhịp biến động liền trước có thể tận dụng nhịp hồi phục hiện tại của thị trường để canh chốt lời từng phần. Nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể chờ đợi các nhịp biến động tiếp theo để tìm kiếm cơ hội, đồng thời cần hạn chế mua đuổi tại các nhịp kéo rướn trong phiên", Chứng khoán Asea lưu ý.