VN-Index tăng tròn 20 điểm trong phiên giao dịch chứng khoán hôm qua 26/11 và đóng cửa tại mốc 1.680,36 điểm. Có 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành hàng & dịch vụ công nghiệp dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành dịch vụ tài chính, xây dựng & vật liệu,... Khối ngoại mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên sàn HNX và thị trường UPCoM.

Nhận định về thị trường chứng khoán hôm nay 27/11, công ty Chứng khoán SHS cho rằng nhiều mã, nhóm đã tạo đỉnh từ tháng 9, 10/2025 đến nay đã về vùng giá tương đối hợp lý, lực cầu giá thấp gia tăng, áp lực cung giảm, hình thành vùng đáy ngắn hạn sau giai đoạn điều chỉnh. Tâm lý nhà đầu tư cũng đang lạc quan trở lại.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 27/11: Chờ đợi "cú nhảy" của VN-Index, nhiều cổ phiếu đã ở vùng giá hấp dẫn.

"Thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng. Nhà đầu tư có thể đánh giá thận trọng dựa vào kế hoạch kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của năm 2026 để xem xét phân bổ, gia tăng tỷ trọng trở lại", Chứng khoán SHS đánh giá.

Trong khi, theo Chứng khoán BIDV (BSC), VN-Index đã về vùng kháng cự cũ 1.680 – 1.700. Trong những phiên tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục nhịp hồi phục về 1.700, tuy nhiên do đã vào vùng kháng cự và sự ủng hộ của dòng tiền chưa đáng kể nên nhịp hồi phục khả năng cao sẽ đi kèm rung lắc. Vì thế nhà đầu tư vẫn nên quan sát thị trường cẩn trọng trong giai đoạn này.

Tương tự, quan điểm của Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) là thị trường có thể duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp. Đồng thời, VN-Index đã vượt lên trên đường trung bình 50 phiên và nếu điều này duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp thì thị trường có thể kết thúc giai đoạn tích lũy ngắn hạn, trong đó VN30 và VN50 đại diện cho nhóm vốn hóa lớn tăng trưởng vượt trội cho thấy dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và ưu tiên mua và nắm giữ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa", Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị.

Từ góc nhìn của mình, Chứng khoán ACB (ACBS) tin tưởng, VN-Index quay lại đà tăng mạnh với mức tăng 20 điểm, cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện đáng kể. Dù thanh khoản giảm so với phiên trước, diễn biến này phản ánh sự suy yếu của lực bán hơn là sự thận trọng của bên mua.

Đáng chú ý, lực cầu tập trung mạnh tại cổ phiếu VPL và nhóm ngành điện, đặc biệt là GEE và GEX, góp phần tạo động lực cho thị trường.

Chứng khoán ACB nhận định: "Trong thời gian tới, VN-Index được kỳ vọng sẽ duy trì quán tính hồi phục và hướng đến vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm - mốc xác nhận khả năng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh trước đó".

Chứng khoán Phú Hưng đưa ra quan điểm rằng sự phân hóa đang diễn ra cao nên nhà đầu tư cần tập trung vào danh mục hiện có để cơ cấu phù hợp. Tỷ trọng nên được duy trì ở mức trung bình.

"Diễn biến hồi phục và phủ định đà giảm của phiên trước tại các nhóm ngành Bất động sản, Ngân hàng và Chứng khoán đang cho thấy tín hiệu tích cực đầu tiên về khả năng hình thành vùng đáy ngắn hạn. Tuy nhiên, các tín hiệu này cần được củng cố thêm ở các phiên tới để xác nhận đà tăng thật sự thuyết phục", Chứng khoán Phú Hưng nhấn mạnh.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/11:



* SSI: CTCP Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) thông báo phát hành hơn 415,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 5:1, với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ 17/12/2025 đến 08/1/2026.



* VPG: CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Pháp (VPG – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,34 triệu cổ phần sở hữu, tương ứng tỷ lệ 7,44%/vốn tại CTCP Xây dựng Bất động sản Việt Pháp, với giá 16.200 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị hơn 54,2 tỷ đồng.



* BKG: Ông Nguyễn Văn Hưng, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (BKG – HOSE) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu BKG từ ngày 01/12 đến 25/12 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hưng sẽ giảm sở hữu tại BKG xuống còn hơn 3,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,2%.



* MSB: Ông Phạm Anh Quân, cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB – HOSE) đã bán ra 726.000 cổ phiếu MSB từ ngày 22/10 đến 19/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Quân chỉ còn nắm giữ 151 cổ phiếu MSB.



* HNA: Ông Võ Đăng Giáp, anh của ông Võ Trung Chính – Trưởng ban kiểm soát CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 251.000 cổ phiếu HNA sở hữu, tỷ lệ 0,1%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 03/11 đến 21/11 theo phương thức khớp lệnh.



* HCM: Ông Lê Anh Quân, cá nhân có liên quan đến ông Lê Anh Minh – Phó chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM – HOSE) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu HCM từ ngày 02/12 đến 31/12 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Quân sẽ giảm sở hữu tại HCM xuống còn hơn 1,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,108%.



* VSI: Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 của CTCP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (VSI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2025.



* PVS: Ông Trần Hồ Bắc, Tổng giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HNX) đã mua vào 200.000 cổ phiếu PVS từ ngày 28/10 đến 20/11. Sau giao dịch, ông Bắc đã nắm giữ hơn 202.000 cổ phiếu PVS, tỷ lệ 0,04%.



* IDC: Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2025 của Tổng CTCP IDICO (IDC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 04/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/12/2025.



