Công ty Cổ phần City Auto (HoSE: CTF) công bố Nghị quyết HĐQT về việc muốn phát hành hơn 3,8 triệu cổ phiếu ESOP trong hoàn cảnh giá cổ phiếu đang tăng mạnh nhưng giá phát hành chưa bằng 1/2 giá cổ phiếu hiện tại.

Cụ thể, Công ty Cổ phần City Auto - Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam (HoSE: CTF) dự kiến phát hành hơn 3,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) - tương đương với 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên là 15.000 đồng/cổ phiếu, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Đối tượng phát hành là cán bộ công nhân viên của Công ty đáp ứng điều kiện theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Trong trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu ESOP sẽ bị thu hồi theo quy chế phát hành do HĐQT ban hành với giá thu hồi đúng bằng giá bán.

Thời gian dự kiến phát hành là quý II-III/2023, sau khi được UBCK có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Giá cổ phiếu CTF từ tháng 8-2022 tới nay

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTF ghi nhận có 1 chuỗi tăng khá ổn định. So với đáy hồi giữa tháng 9/2022, giá cổ phiếu CTF đã tăng 88% lên mức 34.650 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa ngày 15/03). Như vậy, nếu theo giá cổ phiếu ngày hôm nay thì giá phát hành cổ phiêu ESOP chưa bằng 1 nửa giá cổ phiếu trên sàn.

City Auto mang lại kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2022

Trong quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt gần 2.247 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn bán hàng tăng 30% lên hơn 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 203 tỷ đồng, tăng tới 95% so với cùng kỳ năm 2021. Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ bán xe ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng, doanh thu bán phụ tùng đạt 10,7 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ 133 tỷ đồng và doanh thu khác ghi nhận hơn 13 tỷ đồng. City Auto báo lãi sau thuế quý IV đạt 39,2 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, CTF thu về hơn 6.296 tỷ đồng doanh thu và 117,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng gần 40% và 126% so với kết quả năm 2021.