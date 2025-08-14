Danh tính liên danh nhà thầu thi công cầu bắc ngang sông Hồng gần 2.500 tỷ đồng

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa công bố Quyết định phê duyệt nhà thầu gói 01/XL thi công xây dựng và đảm bảo ATGT các hạng mục công trình cầu, đường cầu Vân Phúc.

Gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, Phúc Thọ.

Địa điểm xây dựng tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội (nay là xã Phúc Thọ và xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội). Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Trước đó, gói thầu được thực hiện bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ; Hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; Thời gian thực hiện 27 tháng. Gói thầu có dự toán 2.498 tỷ đồng.

Theo nội dung Quyết định, nhà thầu được lựa chọn là Liên danh Nhà thầu Gói 01/XL cầu Vân Phúc với giá trúng thầu là 2.485 tỷ đồng, giảm 12,5 tỷ đồng so với dự toán, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

Một phần nội dung Quyết định lựa chọn nhà thầu. Ảnh chụp màn hình.

Theo Báo cáo đánh giá, thành viên liên danh thứ nhất của Liên danh vừa trúng thầu là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C. Doanh nghiệp thành lập ngày 16/5/2007, địa chỉ trụ sở đặt tại tầng 18 Toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Thành viên liên danh thứ hai, Tổng Công ty Thăng Long – CTCP thành lập ngày 10/11/2010, địa chỉ số 72, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Thành viên thứ ba của liên danh là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, doanh nghiệp thành lập tháng 7/2008, địa chỉ tại số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

Cuối cùng, thành viên thứ tư trong liên danh là Công ty CP tập đoàn Thành Huy (Thành Huy), doanh nghiệp thành lập từ tháng 4/2008. Trong khi các thành viên khác trong liên danh đều là những cái tên quen thuộc trong mảng xây dựng hạ tầng Thủ đô, Thành Huy là nhà thầu đặc biệt nhất trong liên danh khi có trụ sở đặt tại tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tìm hiểu, hồi tháng 9/2017, Tập đoàn Thành Huy có vốn điều lệ 10 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn. Tới đầu năm 2023, khi vốn điều lệ đang ở mức 50 tỷ đồng, Thành Huy có bước nâng vốn gấp 10 lần, lên thành 500 tỷ đồng.

Nhưng chỉ 7 tháng sau đó, Công ty lại giảm vốn về mốc 100 tỷ đồng. Từ sau đó, thông tin về tỷ lệ sở hữu và cơ cấu cổ đông không được doanh nghiệp tiết lộ.

Về hoạt động đấu thầu, từ đầu năm 2025 cho đến thời điểm hiện tại, Thành Huy đã tham dự tổng cộng 11 gói thầu và trúng 5 gói, trượt 6 gói.

Ngoài những gói bị loại ở các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang hay ngay tại Hà Tĩnh, Thành Huy còn là một trong nhiều nhà thầu trượt Gói 01/QL6-XL thi công xây dựng đoạn tuyến 3,5km bao gồm cầu vượt nút giao vành đai IV - QL6, cây xanh, chiếu sáng hơn 600 tỷ đồng, do Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông thành phố Hà Nội mời thầu.