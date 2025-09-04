Đà Nẵng: FVG khởi công siêu dự án 750 tỷ đồng, hứa hẹn là điểm đến du lịch hấp dẫn mới

Dự án chuỗi khách sạn Fivitel và khu nghỉ dưỡng Fivirest Nam Hội An là một tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và thương mại nằm trong quần thể khu đô thị Du lịch Nam Hội An City. Nơi đây hội tụ cảnh quan thiên nhiên, giao thông thuận lợi, kết nối trực tiếp đến trung tâm TP Đà Nẵng và các điểm du lịch trọng yếu trên địa bàn.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: T.H.

Dự án có quy mô 380 phòng lưu trú được xây dựng với quy chuẩn 4 và 5 sao với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng, dự kiến chính thức hoàn thành từ 2026.

Trong đó, Resort Fivires Nam Hội An là khu nghỉ dưỡng 5 sao với 140 phòng, tổng mức đầu tư 423 tỷ đồng, gồm hệ thống biệt thự, dịch vụ thương mại - giải trí đồng bộ.

Khách sạn Fivitel Nam Hội An theo tiêu chuẩn 4 sao, cao 12 tầng với 240 phòng, tổng mức đầu tư 327 tỷ đồng.

Các đại biểu khởi công dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị Du lịch Nam Hội An. Ảnh: T.H.

Dự án hứa hẹn sẽ mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ nhằm thay đổi diện mạo các vùng đất, đặt nền móng cho việc đưa cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang trở thành cung đường nhận diện thương hiệu du lịch miền Trung trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; hiện thực hóa mục tiêu đón 2 triệu lượt khách/ năm giai đoạn 2025 – 2030 trên cung đường này; đồng thời mang đến động lực mới cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Đà Nẵng cũng như của khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Anh Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FVG cho biết, đây không chỉ khởi công hai công trình nghỉ dưỡng, mà còn đặt viên gạch đầu tiên cho chiến lược 2025 - 2030: kiến tạo hạ tầng du lịch chất lượng cao trên toàn tuyến cung đường Di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang.

Ông Nguyễn Anh Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FVG phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires thuộc Khu đô thị Du lịch Nam Hội An. Ảnh: T.H.

"Cùng với tâm thế Đà Nẵng vươn mình trong kỷ nguyên mới, chúng tôi tin rằng dự án sẽ là bước khởi đầu đầy ý nghĩa, kiến tạo chuỗi hạ tầng du lịch chất lượng cao, đủ sức phục vụ hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương trên cung đường du lịch này", ông Tấn nói.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires khởi công đúng với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới, mở rộng không gian phát triển về phía Đông thành phố, đồng thời tái khẳng định vị thế trung tâm du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng sau hợp nhất.

Khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires với tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng do Tập đoàn FVG làm chủ đầu tư. Ảnh: T.H.

Dự án với mục tiêu đến năm 2030, phát triển trên 1.000 phòng nghỉ 4-5 sao, đón và phục vụ tối thiểu 2 triệu lượt khách lưu trú mỗi năm.

Điểm nổi bật của dự án là chiến lược "giữ chân khách du lịch lâu hơn", phát triển các dịch vụ bổ trợ như chợ đêm, du thuyền sông Thu Bồn, cùng những show diễn văn hóa đặc sắc "Vũ điệu Chăm Pa", "Vũ điệu Đại ngàn”.

Đây là hướng đi sáng tạo, giúp gia tăng giá trị chi tiêu của du khách, tạo hàng ngàn việc làm, thúc đẩy du lịch cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là bà con vùng miền núi tại Khu du lịch Cổng trời Đông Giang.

Phối cảnh dự án khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires. Ảnh: T.H.

"Với sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như FVG, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực, gắn liền với chuỗi giá trị văn hóa - di sản độc đáo", ông Bình cho hay.

Được biết, sự kiện khởi công diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn FVG hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập (2015 - 2025), đánh dấu cột mốc khẳng định dấu ấn trên 3 lĩnh vực: Du lịch - Xây dựng - Đầu tư.

Khu đô thị du lịch Nam Hội An City là tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho du khách. Ảnh: T.H.

Với hai dự án khởi động tại khu đô thị du lịch Nam Hội An, Tập đoàn FVG tiếp tục chứng minh tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển hệ sinh thái du lịch toàn diện, góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, đồng thời thúc đẩy các ngành dịch vụ, thủ công mỹ nghệ, du lịch cộng đồng phát triển...

Tổ hợp lưu trú, nghỉ dưỡng Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires Nam Hội An là bước khởi đầu quan trọng để hoàn thiện hạ tầng du lịch vùng Đông, đồng thời hiện thực hóa chiến lược phát triển Cung đường Di sản Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang, đưa Đà Nẵng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập.