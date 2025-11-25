Bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch sân bay toàn quốc

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cục Hàng không đề nghị điều chỉnh bổ sung các cảng hàng không: Măng Đen và Vân Phong vào vào hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong hệ thống quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung định vị Khánh Hòa là cực tăng trưởng và định hướng Vân Phong trở thành trung tâm dịch vụ - logistics.

Sân bay Măng Đen do AI khởi tạo.

Quy hoạch vùng Tây Nguyên xác định Măng Đen là khu du lịch quốc gia và đặt mục tiêu phát triển hạ tầng kết nối Tây Nguyên - duyên hải miền Trung, trong đó có nghiên cứu đầu tư cảng hàng không Măng Đen (sân bay Măng Đen).

Ở cấp địa phương, Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa bố trí quỹ đất dự kiến phát triển Cảng hàng không Vân Phong (sân bay Vân Phong); Quy hoạch tỉnh Kon Tum (cũ) và Quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen đều xác định Cảng hàng không Măng Đen là dự án hạ tầng động lực.

Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong tiếp tục bố trí khu chức năng cảng hàng không, phục vụ định hướng hình thành trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Cùng đó, các đề án nghiên cứu hai cảng hàng không đã được Bộ Xây dựng thẩm định và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất chủ trương bổ sung vào quy hoạch.

Theo Cục Hàng không, việc bổ sung các cảng hàng không: Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không là cần thiết, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển quốc gia - vùng - tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ du lịch - logistics và tăng cường liên kết vùng, quốc phòng - an ninh tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo quy hoạch, sân bay Măng Đen sẽ có quy mô, cấp sân bay 4C. Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch là gần 5.000 tỷ đồng; tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 350ha. Sân bay Vân Phong sẽ có quy mô, cấp sân bay 4E. Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch hơn 9.200 tỷ đồng, tổng diện tích đất quy hoạch khoảng hơn 497ha.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điểu chỉnh cấp Cảng hàng không Quảng Trị (sân bay Quảng Trị) từ 4C lên 4E. Đây là khu vực nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây và hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan) và nhu cầu phát triển mới sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Bình (cũ).

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Trị được phê duyệt xác định, Quảng Trị là trung tâm hậu cần - trung chuyển hàng hóa của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đặt ra nhu cầu vận tải hàng không quy mô lớn.

"Việc nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị lên cấp 4E là cần thiết nhằm hoàn chỉnh chuỗi logistics đa phương thức, tạo lợi thế cạnh tranh và điều kiện thu hút hãng hàng không, doanh nghiệp logistics, các tập đoàn MRO quốc tế và mở đường bay quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận tải dự báo và góp phần định vị Quảng Trị là trung tâm logistics - công nghiệp của Bắc Trung Bộ và hành lang PARA-EWEC", Cục Hàng không khẳng định.

Đối với phát triển hạ tầng hàng không, Cục Hàng không đề nghị nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 499.619 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Số lượng cảng hàng không và tổng công suất của hệ thống cũng được đề xuất điều chỉnh. Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 có 33 cảng hàng không, tổng công suất 297 triệu hành khách. Đến năm 2050 có 36 cảng hàng không, tổng công suất 538,5 triệu hành khách.

Trên cơ sở đó, tổng nhu cầu sử dụng đất của hệ thống cảng hàng không được điều chỉnh đến năm 2030 là hơn 26.600ha; đến năm 2050 là hơn 27.800ha.

