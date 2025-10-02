Đà Nẵng xúc tiến hợp tác với địa phương có nền công nghiệp lâu đời của Đức

Sáng 2/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đến thăm, làm việc với chính quyền thành phố Chemnitz, Đức.

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền thành phố Chemnitz giới thiệu với đoàn công tác thành phố Đà Nẵng các thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Chemnitz.

Trao đổi với ông Ralph Burghart, Phó thị trưởng thành phố Chemnitz, ông Nguyễn Đức Dũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển của Chemnitz trên các lĩnh vực công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đoàn công tác thực sự ấn tượng trước sự phát triển của Viện Fraunhofer và hệ thống cơ sở vật chất liên quan kiểm thử các sản phẩm vi mạch.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã thông tin về tình hình phát triển và các lĩnh vực hợp tác của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập thành thành phố Đà Nẵng mới, mở ra không gian phát triển lớn mạnh, diện tích 12.000km2, dân số hơn 3 triệu người.

"Với 2 sân bay lớn, 03 cảng biển quốc tế, hai di sản văn hóa thế giới, khu dự trữ sinh quyển cùng nhiều hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại tự do… Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện toán đám mây…", ông Dũng chia sẻ.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng còn thông tin, hiện Đà Nẵng được Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc biệt, định hướng trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam. Trong thời gian đến sẽ ban hành nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Đặc biệt, Đà Nẵng có rất nhiều sản phẩm văn hóa độc đáo để giới thiệu với bạn bè quốc tế như phố cổ Hội An, Bảo tàng điêu khắc Chăm, lễ hội pháo hoa quốc tế….

"Chemnitz và Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác phát triển. Tôi mong muốn hai bên hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, liên kết giáo dục, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Hoạt động trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển đô thị, tăng cường kết nối doanh nghiệp và trao đổi văn hóa, du lịch cũng là thế mạnh để 2 bên xúc tiến", ông Dũng nói.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cũng bày tỏ về chuyến thăm lần này sẽ tạo cơ sở và nền tảng để tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trân trọng mời lãnh đạo chính quyền thành phố Chemnitz đến thăm Đà Nẵng để tìm hiểu thêm về các cơ hội hợp tác mà hai địa phương cùng quan tâm.

Phó Thị trưởng Ralph Burghart bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ, đánh giá và các đề nghị hợp tác giữa hai thành phố của Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Phó Thị trưởng hy vọng sẽ sớm đến thăm Đà Nẵng và có thể xúc tiến những nội dung hợp tác cụ thể giữa Chemnitz và Đà Nẵng.



Chemnitz là một thành phố lớn ở bang Sachsen, nằm gần vùng cao nguyên trung tâm của Erzgebirge thuộc dãy núi Ore. Chemnitz có nền văn hóa công nghiệp lâu đời vẫn tồn tại và tốt đẹp cho đến ngày nay. Chemnitz cũng được biết đến với kỹ thuật cơ khí, công nghiệp ô tô và công nghệ hệ thống vi mô. Một số viện còn thuộc về “Sáng kiến xuất sắc” có uy tín của Đức và một số viện Fraunhofer nổi tiếng cũng cung cấp việc làm cho các nhà nghiên cứu.