Giá lợn hơi ngày 9/1/2023, đà tăng đã xuất hiện. Thị trường chưa có biến động mạnh sau khi Trung Quốc mở cửa, nhưng cũng đã có tín hiệu khởi sắc.

Giá lợn hơi chưa biến động mạnh song đà tăng đã xuất hiện

Thị trường chưa có biến động mạnh sau khi Trung Quốc mở cửa, nhưng cũng đã có tín hiệu khởi sắc. Lâm Đồng - tỉnh duy nhất tăng giá 2.000 đồng/kg - đạt mốc 54.000 đồng/kg, tuy lượng lợn bán với mức giá này không nhiều nhưng cũng đã mang lại sự phấn khởi hơn cho người chăn nuôi. Hy vọng thị trường lợn hơi sẽ có tin vui vào những ngày tới ở các tỉnh còn lại.

Ngày 9/1 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam giữ ổn định ở mức thấp sau khi liên tục giảm. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc đứng ở mức 59.000 đồng/kg. Tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại Trung Quốc giá lợn hơi ngày 9/1 hồi phục nhẹ, đứng ở mức 53.000 đồng/kg, tăng so với mức 50.800 đồng/kg của ngày 6/1, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 54.400 đồng/kg của ngày 4/1, giảm mạnh so với mức 62.600 đồng/kg cuối tuần qua. Mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 76.600 đồng/kg của ngày 9/12/2022, mức 79.800 đồng/kg của ngày 8/12/2022. Trước đó, giá lợn Trung Quốc liên tục đứng ở mức hơn 80.000 đồng/kg thời gian vừa qua.



Đà tăng xuất hiện, thị trường lợn hơi có chuyển biến mới

Trước đó thị trường lợn hơi liên tục lặng sóng. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi nhiều ngày qua không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg, tiếp tục được chứng kiến tại Yên Bái và Lào Cai. Trong khi đó, thương lái tại tỉnh Hưng Yên đang thu mua lợn hơi với giá cao nhất là 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi cũng đứng yên trên diện rộng và dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg. Theo đó, mức giao dịch cao nhất vẫn được ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận là 53.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại các địa phương gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk và Ninh Thuận. Các địa phương khác trong khu vực, hiện giá lợn hơi ở mức 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi đồng loạt đi ngang và dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. Theo đó, 50.000 đồng/kg đang là mức giao dịch thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Bến Tre. Nhỉnh hơn một giá ở mức 51.000 đồng/kg gồm có Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng. Các tỉnh, thành còn lại duy trì giao dịch ổn định trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, năm 2022, ngành nông nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của hậu dịch Covid-19, xung đột Nga và Ukraine làm đứt gãy các chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng toàn cầu; nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất như xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn…

Về cơ bản, dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát khá tốt, chỉ còn phát sinh những ổ dịch nhỏ lẻ. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 12 tăng khoảng 11,4% so với cùng thời điểm năm 2021; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm ước đạt 4425,1 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng đàn và sản lượng gia cầm trong năm tiếp tục tăng do khu vực hộ và doanh nghiệp đều phát triển ổn định, giá bán sản phẩm ở mức có lãi1. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 12 tăng khoảng 4,8%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng cả năm ước đạt 2028,4 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng thời điểm năm 2021.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 12 năm 2022 ước đạt 33,4 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi năm 2022 ước đạt 400 triệu USD, giảm 7,1% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 105,5 triệu USD, giảm 4,3%; thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 112,3 triệu USD, giảm 3%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển tương đối ổn định. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi lại đang đứng trước nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong khi giá thịt lợn hơi trong cả năm biến động giảm so với năm 20214. Chi phí đầu vào tăng nhưng giá bán sản phẩm đầu ra lại giảm, đã gây áp lực lớn cho người chăn nuôi, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì khu vực hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ giảm đàn hoặc tạm dừng nuôi.

Riêng chăn nuôi lợn, ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2022 tăng khoảng 11,4% so với cùng thời điểm năm 2021; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm ước đạt 4425,1 nghìn tấn, tăng 5,9% so với năm 2021.

Tại thị trường trong nước, trong tháng 12, giá lợn hơi trên cả nước giảm do sức mua giảm. Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc giảm với mức giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg. Cụ thể, 54.000 đồng/kg là mức giao dịch cao nhất khu vực, được ghi nhận tại hai tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên. Trong khi đó, giá thu mua thấp nhất được ghi nhận tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai với 51.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, giá thu mua heo hơi khoảng 52.000 – 53.000 đồng/kg.

Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận giá giảm 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 51.000 – 52.000 đồng/kg. Theo đó, các địa phương bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk và Ninh Thuận đang giao dịch cùng mức 51.000 đồng/kg – thấp nhất khu vực. Tại các địa phương khác, heo hơi được thu mua với giá 52.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi giảm 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 51.000 – 53.000 đồng/kg. Theo đó, 53.000 đồng/kg tiếp tục là mức giao dịch cao nhất khu vực, được ghi nhận tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và Bạc Liêu. Heo hơi tại các tỉnh, thành còn lại đang được thương lái thu mua với giá từ 51.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Nhìn lại cả năm 2022, giá lợn hơi biến động tăng vào 10 tháng đầu năm do giá thức ăn chăn nuôi tăng, nguồn cung giảm do bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn ra ở một số địa phương, tuy nhiên giá lợn hơi có xu hướng giảm vào 2 tháng cuối năm do nhu cầu tiêu thụ giảm.

Ước giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 12 đạt 250 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2022 đạt 3,32 tỷ USD, tăng 0,2% so với năm 2021. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa ước đạt 1,27 tỷ USD, tăng 7,7%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật ước đạt 1,54 tỷ USD, tăng 10,7%.

Thúc đẩy các giải pháp về thị trường, chủ động sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và giảm chi phí trung gian trong chuỗi cung ứng là những giải pháp cho ngành chăn nuôi năm 2023, theo các chuyên gia.

Theo đó, giải pháp thị trường chính là động lực để tháo gỡ khó khăn và duy trì tăng trưởng của ngành chăn nuôi thời gian tới. Một trong những yếu tố quan trọng là phải xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn các hàng rào kỹ thuật và mở rộng được thị phần, thị trường ở các nước. Tin tưởng những doanh nghiệp đã đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt trong ngành chăn nuôi đủ năng lực để chế biến và chế biến sâu trong thời gian tới có nhiều sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Đó chính là động lực và giải pháp quan trọng để “lôi kéo” tăng trưởng chăn nuôi trong giai đoạn tới. Đối với thị trường trong nước với 100 triệu dân về chế biến và chế biến sâu ở các phân khúc cũng phải quan tâm...