Danh sách 17 dự án tồn đọng, chậm tiến độ tại TP.Huế bị thanh tra

Thanh tra TP.Huế vừa tổ chức công bố các quyết định thanh tra chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Buổi công bố có sự tham dự của đại diện nhiều sở ngành liên quan và chủ đầu tư các dự án, như: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố.

Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông là một trong 17 dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài thuộc diện thanh tra.

Tại buổi công bố, các trưởng đoàn thanh tra đã thông tin nội dung các quyết định thanh tra, đồng thời phổ biến rõ mục đích, yêu cầu và thời hạn thanh tra.

Theo đó, có 17 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài thuộc các lĩnh vực du lịch, đô thị, y tế, môi trường, công nghiệp và tái định cư trên địa bàn TP.Huế nằm trong diện thanh tra.

Hoạt động thanh tra nhằm làm rõ việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai dự án, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trì trệ, vướng mắc tại các dự án, từ đó xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Lãnh đạo Thanh tra TP.Huế yêu cầu các đơn vị nằm trong diện thanh tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra và bảo đảm nguyên tắc về thông tin, số liệu khi chưa có kết luận thanh tra; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc đã khiến nhiều dự án trên địa bàn TP.Huế chậm tiến độ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ngân sách.

Việc thanh tra chuyên đề lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt để xử lý các dự án "treo", giúp khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.

Danh sách 17 dự án thuộc diện thanh tra chuyên đề tại TP.Huế gồm:

1. Khu tái định cư vùng sạt lở đất tại xã Nhâm (nay là xã A Lưới 2)

2. Nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm thủ công, mỹ nghệ truyền thống A Lưới

3. Chỉnh trang nút giao quốc lộ 49A - đường Hồ Chí Minh

4. Bệnh viện đa khoa Khu vực phía Nam TP.Huế

5. Trung tâm phòng chống HIV- AIDS TP.Huế

6. Lò đốt rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (nay là xã Chân Mây - Lăng Cô)

7. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tổ 6 khu vực 1, phường Thủy Xuân

8. Khu nhà ở Tam Thai

9. Trung tâm dữ liệu số tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương

10. Nhà máy xi măng Nam Đông

11. Xây dựng công trình dịch vụ du lịch văn phòng, căn hộ cao cấp tại 14, 16, 18, 20 Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa

12. Khu nghỉ dưỡng Nama tọa lạc tại khu đất 85 Nguyễn Chí Diểu, phường Phú Xuân

13. Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế tại phường Thuận An

14. Khu sản xuất, chế biến đặc sản và sản phẩm truyền thống Huế tại Cụm công nghiệp Thủy Phương

15. Trạm dừng nghỉ hai bên đường cao tốc đạt chuẩn loại I tại TP.Huế tại km80 thuộc phân đoạn Cam Lộ - La Sơn

16. Khu du lịch sinh thái Đá Bạc tại xã Lộc An

17. Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thiên nhiên Thác Trượt tại xã Khe Tre